27.01.2022, 15:52
ВИДЕО | После погони полиция задержала литовского угонщика(5)
ФОТО: Скриншот
Эстонская полиция опубликовала в социальных сетях кадры задержания угонщика автомобиля из Литвы.
"Литовские автоугонщики приезжают в Эстонию и проверяют нашу готовность. Мы были готовы и вор был задержан. Спасибо латвийским коллегам за быстрые действия", — говорится в комментарии к видео.
"Не забывайте, что ключи от машины нужно держать подальше от входной двери и стены, чтобы сигнал от них не смог достичь автомобиля", - предупреждает полиция.