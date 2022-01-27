ЧП и криминал
27.01.2022, 15:52

ВИДЕО | После погони полиция задержала литовского угонщика

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ФОТО: Скриншот

Эстонская полиция опубликовала в социальных сетях кадры задержания угонщика автомобиля из Литвы.

"Литовские автоугонщики приезжают в Эстонию и проверяют нашу готовность. Мы были готовы и вор был задержан. Спасибо латвийским коллегам за быстрые действия", — говорится в комментарии к видео.

"Не забывайте, что ключи от машины нужно держать подальше от входной двери и стены, чтобы сигнал от них не смог достичь автомобиля", - предупреждает полиция.

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