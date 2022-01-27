Эстонский врач: ПЦР-тестирование и внутригосударственное использование ковид-паспортов нужно немедленно прекратить

1. Нужно незамедлительно прекратить бесцельное ПЦР-тестирование

2. При заражении нужно оставаться дома (не важно — человек учится или работает) до тех пор, пока имеются симптомы, независимо от того, заболел человек гриппом, коронавирусом или каким-либо другим вирусом.

3. ПЦР-тестирование как государственную меру можно было бы сохранить лишь строго определенной группе риска на основании возраста и сопуствующих заболеваний, где в случае положительного результата можно и нужно было бы использовать имеющиеся очень эффективные специфические противокоронавирусные препараты.

4. Не входящие в группу риска, чьим мотивом для тестирования является получение международно действующего сертификата, могли бы тестироваться сами в платном порядке.

5. Освободившиеся финансовые средства (свыше 50 млн евро! в годовом исчислении) нужно направить на укреплении системы здравоохранения. У нас с прошлого года остались без лечения тысячи случаев заболевания. Повышенная смертность прошлого года в большой мере была связана именно с людьми этой группы.

6. Активно поддержать вакцинацию против коронавируса, потому что ее влияние на снижения риска тяжелого протекания болезни по-прежнему явно положительное.

7. Прекратить внутригосударственное использование ковод-паспорта, потому что в сегодняшней ситуации он не защищает ни своего обладателя, ни сограждан.

8. Активно рекомендовать использование механических и химических средств защиты в общественном пространстве.

9. Активно заниматься мерами повышения качества воздуха в закрытых помещениях, потому что впоследствии это будет иметь очень важное и масштабное положительное влияние.

10. Сохранить или даже пересмотреть требования рассредоточения на проходящих в закрытых помещениях мероприятиях. Контролировать качество воздуха во время проведения мероприятий в закрытых помещениях. Если театральный зал или какой-то ресторан не в состоянии обеспечить нормальное качество воздуха, то в этом зале общественные мероприятия проводить нельзя.