Как открыть общество? Центристы обнародовали четыре конкретных предложения

”Отказываться от требования предъявлять паспорта вакцинации следует начать с несовершеннолетних, чтобы все дети смогли полноценно участвовать в общественной жизни. Также, учитывая сегодняшнюю ситуацию, было бы разумным отменить требование соблюдения карантина для несовершеннолетних, поскольку дети в основном болеют коронавирусом в легкой форме и крайне редко нуждаются в госпитализации. Изоляция детей негативно сказалась на результатах в учебе и их психическом здоровье. В приоритете должны быть группы риска и решение вопроса, каким образом избежать возникновения тяжелых форм заболевания. Важно обеспечить доступность стационарного лечения и медицинских услуг в целом”, — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

По словам Карилайда, советник канцлера права Мартин Кадай также поддержал предложение фракции центристов начать подготовку к отмене требования предъявлять паспорта вакцинации внутри страны. ”Показатели заболеваемости в последнее время четко говорят о том, что принятые ранее меры больше не работают. Необходим новый подход. Паспорт вакцинации не дает гарантии, что его обладатель не может быть носителем инфекции и представлять опасность заражения. Центристская партия по-прежнему поддерживает вакцинацию, несмотря на то, что, согласно статистике, по доле вакцинированного населения мы приблизились к возможному для нас максимуму”, — сказал Карилайд.