Как открыть общество? Центристы обнародовали четыре конкретных предложения
У центристов есть четыре конкретных предложения относительно того, как начать постепенно отменять ограничения и открывать общество, сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.
”Отказываться от требования предъявлять паспорта вакцинации следует начать с несовершеннолетних, чтобы все дети смогли полноценно участвовать в общественной жизни. Также, учитывая сегодняшнюю ситуацию, было бы разумным отменить требование соблюдения карантина для несовершеннолетних, поскольку дети в основном болеют коронавирусом в легкой форме и крайне редко нуждаются в госпитализации. Изоляция детей негативно сказалась на результатах в учебе и их психическом здоровье. В приоритете должны быть группы риска и решение вопроса, каким образом избежать возникновения тяжелых форм заболевания. Важно обеспечить доступность стационарного лечения и медицинских услуг в целом”, — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.
По словам Карилайда, советник канцлера права Мартин Кадай также поддержал предложение фракции центристов начать подготовку к отмене требования предъявлять паспорта вакцинации внутри страны. ”Показатели заболеваемости в последнее время четко говорят о том, что принятые ранее меры больше не работают. Необходим новый подход. Паспорт вакцинации не дает гарантии, что его обладатель не может быть носителем инфекции и представлять опасность заражения. Центристская партия по-прежнему поддерживает вакцинацию, несмотря на то, что, согласно статистике, по доле вакцинированного населения мы приблизились к возможному для нас максимуму”, — сказал Карилайд.
Карилайд добавил, что аргументы, приведенные Кадаем, лишь укрепили уверенность в том, что необходимо вернуться к практике экспресс-тестирования. ”Для каждого способа предотвращения распространения вируса есть свое оптимальное время. Предприятия понесли огромные убытки, множество людей долгое время были изолированы от участия в общественной жизни. Поэтому сейчас необходимо обеспечить всем возможность принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе. Невакцинированные при отрицательном результате экспресс-теста тоже должны иметь возможность посещать спортклубы, СПА и развлекательные учреждения. Здесь следует учитывать и то обстоятельство, что ПЦР-тестирование обходится государству четыре миллиона евро в месяц. В период энергетического кризиса такие затраты не являются разумными”, — добавил председатель парламентской фракции центристов.
В четверг парламентская фракция центристов провела публичное обсуждение вопроса ”Ограничение прав людей в условиях кризиса. Сколько можно?” В обсуждении принял участие советник канцлера права Мартин Кадай.