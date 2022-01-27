27.01.2022, 12:18
ФОТО | Сравнивают себя с жертвами Холокоста. Антиваксеры собрались на Тоомпеа на акцию протеста
Foto: Rauno Volmar
Варро Вооглайд и его сторонники-антипрививочники, среди которых и скандальный владелец MEM Cafe и член EKRE Элвис Брауэр, собрались на акцию протеста перед домом Стенбока на Тоомпеа.
На протестующих нацеплены желтые шестиконечные звезды — отсылка к знакам, которые нацисты заставляли носить евреев во время Холокоста. Стоит отметить, что сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.