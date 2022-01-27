Таави Аас предложил правительству обсудить компенсацию роста цен на центральное отопление
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в четверг за заседании кабинета министров предложил обсудить возможности компенсации цен на центральное отопление. По словам Ааса, повышение цен в первую очередь на природный газ создало ситуацию, когда счета за отопление выросли в разы.
Аас отметил, что во время прошлых обсуждений цен на электроэнергию затрагивался и вопрос тарифов на центральное отопление, однако тогда не было выработано конкретного решения. Поэтому, по словам Ааса, тема цен на тепло требует дальнейшего обсуждения. Аас про первой возможности намерен представить правительству возможные решения.
Министр добавил, что особенно сложная ситуация в тех регионах, где основная причина повышения цен на тепло — подорожание природного газа. ”Жители многоквартирных домов как в крупных городах, так и в небольших, обеспокоены ростом цен на отопление намного больше, чем повышением тарифов на электричество. Если потребление электричества еще как-то возможно уменьшить, то регулировать потребление тепла невозможно, не говоря уже о том, что погода стоит холодная”, — сказал Аас. Он добавил, что больше всего — в несколько раз — выросли цены на отопление в Таллинне и других городах и волостях, где для отопления в основном используется газ.
По словам Ааса, детально говорить о механизмах компенсации будет возможно после обсуждения этого вопроса с партнером по коалиции. Аас не исключил установления предельной цены на тепло. ”Правительство разработало несколько мер поддержки, чтобы смягчить последствия роста цен на электроэнергию и газ для людей и предприятий. Компенсация роста цен на тепло не только необходима, но и является справедливой”, — подчеркнул министр.