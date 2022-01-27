Таави Аас предложил правительству обсудить компенсацию роста цен на центральное отопление

Аас отметил, что во время прошлых обсуждений цен на электроэнергию затрагивался и вопрос тарифов на центральное отопление, однако тогда не было выработано конкретного решения. Поэтому, по словам Ааса, тема цен на тепло требует дальнейшего обсуждения. Аас про первой возможности намерен представить правительству возможные решения.

Министр добавил, что особенно сложная ситуация в тех регионах, где основная причина повышения цен на тепло — подорожание природного газа. ”Жители многоквартирных домов как в крупных городах, так и в небольших, обеспокоены ростом цен на отопление намного больше, чем повышением тарифов на электричество. Если потребление электричества еще как-то возможно уменьшить, то регулировать потребление тепла невозможно, не говоря уже о том, что погода стоит холодная”, — сказал Аас. Он добавил, что больше всего — в несколько раз — выросли цены на отопление в Таллинне и других городах и волостях, где для отопления в основном используется газ.