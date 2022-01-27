Представленное в Эстонии международное предприятие вошло в число 11 лучших работодателей мира
Philip Morris International, в состав которой входит эстонская дочерняя компания Philip Morris Eesti, в этом году была включена организацией Top Employers Institute в число 11 лучших работодателей мира. Признание основано на стратегии и практике управления персоналом, а также на вкладе предприятия в развитие рабочей среды в мире в целом.
Руководитель по персоналу и внутренней культуре Philip Morris Baltic Сандра Даукшене сказала, что в этом году признание было особенно важным, поскольку оно демонстрирует способность организации обеспечивать благополучие своих сотрудников, несмотря на трудные времена.
Одна из отмеченных связанных с персоналом инициатив Philip Morris заключалась в обновлении процесса оценивания результатов. ”Достижения и управление эффективностью являются для наших сотрудников одним из самых важных мотиваторов. Вместе с тем мы всегда напоминаем им, что важно не только то, чего мы достигаем, но и то, как мы это делаем. Поэтому в дополнение к управлению эффективностью мы внедрили систему оценивания, призванную проверять, как при достижении результатов были выполнены соответствующие ожидаемые действия”, — отметила Даукшене.
Войти в число лучших работодателей организации также помогла программа для сотрудников с детьми ”Happy Parents” и широкое внедрение культуры вовлечения и выслушивания работников для получения и реализации отзывов об управленческих решениях и предлагаемых льготах — например, посредством регулярных внутренних опросов.
”Наши работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, продолжают играть важную роль в компании. Программа ”Happy Parents” призвана помочь сотрудникам как можно более плавно вернуться к трудовой жизни после декретного отпуска. Это означает, что за первый месяц после возвращения на работу работник получает полную заработную плату, но имеет возможность работать неполный день”, — добавила Даукшене.
Даукшене считает, что в последние годы предприятие преобразилось в инновационную технологическую компанию, разрабатывающую наукоемкую и менее вредную продукцию: ”Каждый сотрудник может внести свой вклад в исторические перемены, а успех компании в целом зависит именно от талантливых работников. Мы считаем важным создать среду, где у всех есть равные возможности для учебы, роста и продвижения по карьерной лестнице”.
Top Employers Institute оценивает организации на основе результатов шести различных модулей управления персоналом, которые, в свою очередь, делятся на 20 тем, таких как карьерная стратегия, рабочая среда, набор талантов, обучение, благополучие сотрудников, разнообразие, вовлечение и т.д.
Top Employers Institute — созданная более 30 лет назад международная организация, занимающаяся оценкой и развитием управления персоналом. В рамках программы Top Employers Institute уже отметил 1857 работодателей в 123 странах на пяти континентах.