Эстония инвестирует более полумиллиона евро в развитие искуственного интеллекта(3)
”Решения на основе искусственного интеллекта — это не просто игровая площадка для глобальных компаний, таких как Facebook, Amazon, Google и других, это постоянно растущая область технологий, в которой все компании, использующие в своей бизнес-модели некое количество данных, могут улучшить свои рабочие процессы и разрабатывать продукты с более высокой добавленной стоимостью”, — пояснил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.
”Несвоевременное внедрение новых технологий ослабляет конкурентоспособность как самих предприятий, так и экономики Эстонии в целом. Поэтому для устранения провала рынка и ускорения внедрения искусственного интеллекта важна поддержка государства”.
Внедрение решений искусственного интеллекта является капиталоемким и требует отраслевых знаний разных сторон, из-за чего возникают препятствия для их внедрения. Малый объем инвестиций на ранней стадии также мешает создателям решений в области искусственного интеллекта, и эти решения часто не доходят до рынка.
Одна из целей программы Технополя по развитию искусственного интеллекта — изменить это и поддержать компании, которые хотят внедрить решения искусственного интеллекта в свои процессы.
С этой целью Технополь организует два марафона для разработчиков, проведет AI-акселератор и финансово поддержит 6-8 пилотных проектов по разработке искусственного интеллекта. Всего эстонское государство инвестирует в программу Tehnopol AI почти 600 000 евро.
Исполнительный директор Технополя Индрек Орав отметил, что реализация программы развития искусственного интеллекта напрямую совпадает с целью научного и бизнес-городка Технополь по поддержке технологий и инноваций, меняющих мир.
”Мы хотим поддерживать развитие компаний, внедряя инновационные решения, и искусственный интеллект, безусловно, такой инновацией является. Мы очень рады, что государство выбрало области искусственного интеллекта и робототехники в качестве одного из стратегических направлений, и эта программа одна из первых реализуемых для ее развития”, — сказал Орав.
Мартин Горошко, менеджер по развитию коммерческой деятельности Технополя, добавил, что существует очевидная потребность в поддержке при внедрении решений искусственного интеллекта.
”В нашей работе с компаниями мы видим, как внедрение искусственного интеллекта решает многие проблемы, до этого мешающие росту и развитию. В то же время на ранней стадии пилотирования не хватает финансирования и основанной на знаниях смелости. Благодаря комплексной программе развития мы можем сделать компании еще на один шаг”, — считает Горошко.
Ожидается, что в программе развития искусственного интеллекта Технополя примут участие промышленные компании для которых внедрение искусственного интеллекта является профессиональным вызовом, компании, активно работающие с данными, дочернии компании, а также стартапы, исследовательские и студенческие группы.
Участие в марафоне развития является обязательным условием для получения финансирования пилотного проекта. Решение о финансировании будет принято на основании плана проекта и презентации в конце марафона группой экспертов, состоящей из лучших специалистов и исследователей в этой области.
Программа развития продлится до конца 2022 года. Открыта регистрация на марафон и акселератор. Дополнительную информацию о программе развития искусственного интеллекта от Технополя и условиях подачи заявки можно найти на сайте AI.tehnopol.ee.
Цель Технополя как одного из крупнейших исследовательских и деловых городков Скандинавии — внести свой вклад в появление и рост технологических компаний мирового уровня в Эстонии и поддержать их выход на зарубежные рынки. Для этого предлагается комплексное решение начиная от бизнес-недвижимости и заканчивая услугами по развитию бизнеса на основе потребностей в трех основных областях: умный город, зеленые технологии и медицинские технологии.