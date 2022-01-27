Эстония инвестирует более полумиллиона евро в развитие искуственного интеллекта

”Решения на основе искусственного интеллекта — это не просто игровая площадка для глобальных компаний, таких как Facebook, Amazon, Google и других, это постоянно растущая область технологий, в которой все компании, использующие в своей бизнес-модели некое количество данных, могут улучшить свои рабочие процессы и разрабатывать продукты с более высокой добавленной стоимостью”, — пояснил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.

”Несвоевременное внедрение новых технологий ослабляет конкурентоспособность как самих предприятий, так и экономики Эстонии в целом. Поэтому для устранения провала рынка и ускорения внедрения искусственного интеллекта важна поддержка государства”.

Внедрение решений искусственного интеллекта является капиталоемким и требует отраслевых знаний разных сторон, из-за чего возникают препятствия для их внедрения. Малый объем инвестиций на ранней стадии также мешает создателям решений в области искусственного интеллекта, и эти решения часто не доходят до рынка.

Одна из целей программы Технополя по развитию искусственного интеллекта — изменить это и поддержать компании, которые хотят внедрить решения искусственного интеллекта в свои процессы.

С этой целью Технополь организует два марафона для разработчиков, проведет AI-акселератор и финансово поддержит 6-8 пилотных проектов по разработке искусственного интеллекта. Всего эстонское государство инвестирует в программу Tehnopol AI почти 600 000 евро.

Исполнительный директор Технополя Индрек Орав отметил, что реализация программы развития искусственного интеллекта напрямую совпадает с целью научного и бизнес-городка Технополь по поддержке технологий и инноваций, меняющих мир.