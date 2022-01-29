Эксперт по рабочей силе: на рынке труда нервозность, а локальные и глобальные кризисы усиливают напряженность
”Внутренний климат на рынке труда нервный”, — описывает ситуацию Паси Харттунен — исполнительный руководитель предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы. Сравнивая два последних года, Харттунен отметил, что хотя первый год коронавируса был особенно сложным — потому что было неизвестно, как будет работать бизнес в условиях распространения вируса и насколько COVID вообще опасен — то 2021 год прошел с переменным успехом и на более оптимистичной волне.
”Начало года было еще неопределенным, потому что хотя вакцины уже были в наличии, они еще не были доступны для всех. Чем ближе к лету, тем больше открывались другие страны, отменялись ограничения и начиналось активное зарабатывание и возвращение потерянного времени и денег. Отвечает истине то, что к концу года мы подошли с кризисами, затрагивающие разные сектора — в целом по-прежнему ощущается острая нехватка рабочей силы”, — сказал Харттунен. По словам эксперта по труду, о том, что это типичный кризисный год, говорит тот факт, что сейчас много ищут специалистов по продажам. ”Это характеризует кризисный период. Работодатель может экономить и урезать так много, как может, но если продажи идут плохо, то деньги просто не поступают”.
Отступление коронавируса приведет к массовой нехватке рабочей силы в секторе HoReCa
В секторе HoReCa не было хорошего прироста. ”Лето немного спасло, но туризм и сфера питания еще очень далеки от экономического благополучия. Многие рестораны в Скандинавии обеспокоены тем, что ранее работающая цепочка поставок была нарушена из-за эпидемии COVID, производители и оптовики обанкротились, рабочей силы не хватает, цены на сырье растут, что вызывает подорожание и готовых блюд. Те же проблемы складываются в аналогичном секторе в Эстонии”, — подтвердил Харттунен.
В первый год коронавируса туризм и сектор питания работали с перебоями, и люди, работавшие в этой сфере, потеряли работу. ”Теперь вопрос в том, вернутся ли эти люди в свой прежний сектор или переместятся в другую область. С одной стороны, есть надежда, что они возвратятся, потому что, когда мы говорим, например, о бортпроводниках, гидах — то часто работа в этих секторах соответствует образу жизни, от которого некоторые люди не хотят отказываться, а кто-то вернулся к своей прежней работе даже в ситуации, когда работодатель не смог обеспечить заработок, бывший до периода коронавируса. В то же время сотрудники HoReCa обладают рядом хороших качеств, подходящих для других сфер — таких как коммуникабельность и владение иностранным языком, они умеют находить решения в сложных ситуациях. Так что определенно часть рабочей силы переместилась на другие рабочие места. В целом же это крайне нестабильный сектор с постоянным движением рабочей силы”.
Промышленность двигалась от кризиса к кризису
По словам Харттунена, в 2021 году промышленность столкнулась с несколькими кризисами, и в настоящее время сложно предсказать как сложится наступивший год для этой отрасли. ”Помимо COVID, промышленность боролась с кризисом цепей поставок, нехваткой рабочей силы, нехваткой сырья и компонентов. Если во втором и третьем кварталах производство было ограничено нехваткой компонентов, то к концу года ситуация улучшилась, но затем пришлось снова оптимизировать рабочую силу для выполнения заказов, так как в промышленности постоянная нехватка рабочих рук. В промышленности, а также в строительстве применяются долгосрочные контракты, так что заказ, согласованный по фиксированной цене, может оказаться в итоге намного дороже, но договор задним числом не может быть изменен. Кризис в цепи поставок привел к росту цен на транспорт, поскольку большая часть необходимой для отрасли транспортировки осуществлялось пассажирскими самолетами, а воздушное сообщение было нарушено коронакризисом, который привел к массовому простаиванию воздушного транспорта. При этом специальные грузовые рейсы ощутимо дороже, а морские и железнодорожные перевозки намного медленнее. Поэтому отрасли было трудно планировать спрос и производство, и, к сожалению, работодатель не может сам разрешить эти кризисы”.
Рынок уже не будет прежним
Социальная и экономическая напряженность, по словам Паси Харттунена, ощущается и на рынке труда. ”Внутренний климат можно охарактеризовать как нервный — начавшийся в конце года и обострившийся в январе энергетический кризис, общий рост стоимости жизни создают давление на заработную плату. Но если причиной повышения заработной платы является просто увеличение стоимости жизни и работник при этом не приносит дополнительного вклада, то работодатель будет стараться платить как можно меньше, потому что и для него стало значительно дороже содержать предприятие. Работникам необходимо стать многофункциональными и показать готовность развиваться, и вот тогда они имеют значительное преимущество на рынке труда”.
Несколько ведущих экспертов в области здравоохранения предположили, что COVID медленно теряет свою силу и вскоре станет одним из обычных распространенных вирусных заболеваний, как и другие сезонные вирусы. Харттунен не верит, что жизнь будет продолжаться так же, как когда-то в 2019 году. ”Дистанционная работа пришла, чтобы остаться и те, кто может продолжать работать там, где хочет — в офисе, дома, на даче или вообще за границей — будут продолжать работу в таком виде. При выборе рабочего места возможность удаленной работы остается очень важным критерием, и работодателю разумно согласиться с этим”.
Приведет ли рост стоимости жизни к тому, что люди будут работать на нескольких местах? ”Это зависит от того, позволяет ли это нынешнее рабочее время и каков образ жизни человека. Во многих местах работа складывается по графику — иногда поздние или ночные смены, и наличие дополнительной работы, в конечном итоге, станет утомительными. Скорее на рынок труда выходят студенты прежней дневной формы обучения, которым уже не обязательно присутствовать в аудитории во время лекций, но они могут учиться дистанционно и ходить на работу”, — сказал Харттунен.