Эксперт по рабочей силе: на рынке труда нервозность, а локальные и глобальные кризисы усиливают напряженность

”Внутренний климат на рынке труда нервный”, — описывает ситуацию Паси Харттунен — исполнительный руководитель предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы. Сравнивая два последних года, Харттунен отметил, что хотя первый год коронавируса был особенно сложным — потому что было неизвестно, как будет работать бизнес в условиях распространения вируса и насколько COVID вообще опасен — то 2021 год прошел с переменным успехом и на более оптимистичной волне.

”Начало года было еще неопределенным, потому что хотя вакцины уже были в наличии, они еще не были доступны для всех. Чем ближе к лету, тем больше открывались другие страны, отменялись ограничения и начиналось активное зарабатывание и возвращение потерянного времени и денег. Отвечает истине то, что к концу года мы подошли с кризисами, затрагивающие разные сектора — в целом по-прежнему ощущается острая нехватка рабочей силы”, — сказал Харттунен. По словам эксперта по труду, о том, что это типичный кризисный год, говорит тот факт, что сейчас много ищут специалистов по продажам. ”Это характеризует кризисный период. Работодатель может экономить и урезать так много, как может, но если продажи идут плохо, то деньги просто не поступают”.

Отступление коронавируса приведет к массовой нехватке рабочей силы в секторе HoReCa

В секторе HoReCa не было хорошего прироста. ”Лето немного спасло, но туризм и сфера питания еще очень далеки от экономического благополучия. Многие рестораны в Скандинавии обеспокоены тем, что ранее работающая цепочка поставок была нарушена из-за эпидемии COVID, производители и оптовики обанкротились, рабочей силы не хватает, цены на сырье растут, что вызывает подорожание и готовых блюд. Те же проблемы складываются в аналогичном секторе в Эстонии”, — подтвердил Харттунен.