"Эстония активно поддерживает Украину". Марко Михкельсон выступит на конференции по безопасности в Киеве

По словам Михкельсона, в сложившейся ситуации особенно важно именно сейчас встретиться в Киеве с коллегами из Украины, чтобы получить наиболее объективную информацию о ситуации и ее возможном развитии.

”Украина как демократическое государство столкнулась с наиболее серьезной угрозой за всю свою историю. Международная поддержка друзей и партнеров крайне важна. Эстония активно поддерживает Украину, предоставляя как дипломатическую, так и реальную помощь в сфере обороны”, — сказал Михкельсон.

В ходе рабочего визита Михкельсон встретится с председателем комиссии по иностранным делам парламента Украины Александром Мережко, председателем комиссии по интеграции в Европейский союз Иванной Клымпуш-Цинцадзе, бывшим президентом и лидером оппозиции Петром Порошенко, директором отдела администрации президента Украины по внешней политике и европейской интеграции Игорем Жовквой, бывшим политическим заключенным Олегом Сенцовым и героем Украины и депутатом парламента, генералом Михаилом Забродским. Также Михкельсон даст интервью медиаканалу Украины 24.tv.