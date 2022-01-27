ФОТО | Начался суд над Сиймом Калласом

Полтора года назад крупные предприниматели Парвел Пруунсильд и Маргус Линнамяэ по отдельности подали иски против Сийма Калласа. Если Пруунсильд вскоре отозвал иск, то требование Линнамяэ остается в силе, и сегодня суд приступил к его рассмотрению.

Сага началась с интервью Сийма Калласа изданию Õhtuleht 5 июня 2020 года, в котором бывший премьер-министр и многолетний вице-президент Банка Эстонии Каллас заявил, что после выборов в Рийгикогу, которые прошли годом ранее, один ”комбинатор” порекомендовал Партии реформ для попадания в правительственный союз договориться с Линнамяэ и Пруунсильдом, чтобы те ”велели” Isamaa сформировать коалицию с реформистами.

Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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