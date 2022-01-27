Новый антирекорд: за сутки выявлено 6238 новых случаев заражения коронавирусом, умер 34-летний мужчина

По состоянию на утро 27 января в больницах находятся 298 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 192 человек, из которых 144 человек (75%) не были вакцинированы, у 48 человек (25%) курс вакцинации завершен.

В течение суток было открыто 48 новых историй болезни. Умерли пять человек, зараженных коронавирусом: 34-летний мужчина, 78-летняя женщина, 82-летний мужчина и две 88-летние женщины.

В течение последних суток был проведен анализ 13 016 тестов на коронавирус, результат 6238 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 294,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 484,8 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 3009 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 340 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 371 855 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,2%.

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