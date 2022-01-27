Исследование: подавляющее большинство горожан удовлетворено жилой средой Таллинна

Более половины жителей Таллинна (56 процентов), тратят на дорогу до основного места назначения в будний день 20 минут или меньше, а 35 процентов — 20-45 минут. Среди них 22 процента респондентов добираются до основного пункта назначения за 10 минут или меньше. Годом ранее 50 процентов респондентов добирались до места назначения за 20 минут или меньше.

”Если в 2019 году общественный транспорт был основным выбором для 44 процентов горожан, то с 2020 года это место занимает личный автомобиль. После начала пандемии в позапрошлом году значительная часть людей стала отдавать предпочтение автомобилю, чтобы сократить контакты, и эта тенденция сохранилась и в прошлом году. Однако, несмотря на это, удовлетворенность людей общественным транспортом возросла, хотя она находилась на высоком уровне и прежде, — пояснил Кылварт. — Тем не менее, наблюдается также значительное и последовательное увеличение доли ежедневных пеших прогулок: 21 процент людей ежедневно добирается до своего основного места назначения пешком, при этом в 2018 году таких было всего 12 процентов. Этому есть разные объяснения — как пандемия, так и осознанный выбор горожан в пользу здорового образа жизни. К тому же, созданы возможности для прогулок в новом парке Тондираба и по променаду на Рейди теэ. Таким образом, четыре пятых, или 80 процентов жителей Таллинна, считают город удобным для пешеходов, и это мнение не меняется годами”.