Исследование: подавляющее большинство горожан удовлетворено жилой средой Таллинна
Как выяснилось в ходе исследования уровня удовлетворенности, 94 процента горожан в целом довольны жилой средой Таллинна, при этом 34 процента таллиннцев выразили очень высокую степень удовлетворенности.
”Горожане высоко оценивают жилую среду Таллинна — ею очень довольны или скорее довольны 94 процента жителей столицы. Это очень высокий показатель, который остается стабильным. При этом удовлетворенность жилой средой собственного района даже несколько возросла, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Что касается различных сфер, то самые высокие оценки получили уличное освещение и благоустройство. Мы можем гордиться чистотой нашего городского пространства — ее всегда замечают не только сами жители города, но и гости столицы”.
Общая удовлетворенность жилой средой в последние годы остается стабильной: с 2015 по 2021 год горожане оценивали жилую среду Таллинна в диапазоне от 3,2 до 3,3 балла из 4. Согласно результатам исследования удовлетворенности жителей Таллинна, в 2021 году средняя оценка также составила 3,3 из 4.
По данным опроса, наиболее высокую оценку получила чистота городского пространства: 87 процентов респондентов отметили, что они очень довольны или скорее довольны чистотой города, не удовлетворены 12 процентов опрошенных. Выше средней удовлетворенность жителей Таллинна состоянием зеленых зон и парков (ими довольны 88 процентов респондентов), а также общественных игровых площадок и троп здоровья (76 процентов респондентов).
”Все это не случайно, ведь в течение последних трех лет мы сфокусировались на развитии зеленых насаждений и детских площадок. Радует, что горожане оценили приложенные усилия”, — подчеркнул Кылварт.
Согласно результатам опроса, 93 процента жителей Таллинна также довольны жилой средой своего района, при этом люди чаще были полностью удовлетворены жилой средой своего района, нежели города в целом. Наиболее удовлетворены своим районом жители Пирита — 98 процентов из них довольны жилой средой. Удовлетворенность жилой средой района была самой низкой в Кристийне, она составила 90 процентов.
Удовлетворенность бытовыми условиями своего района довольно высока — по меньшей мере три четверти опрошенных удовлетворены почти всем. В том числе 88 процентов респондентов удовлетворены уличным освещением, 83 процента — чистотой воздуха и 82 процента — чистотой улиц и обочин. Больше всего респонденты были недовольны уровнем шума и пыли в своем районе: 24 процента недовольны уровнем шума и 25 процентов — пыли.
Более половины жителей Таллинна (56 процентов), тратят на дорогу до основного места назначения в будний день 20 минут или меньше, а 35 процентов — 20-45 минут. Среди них 22 процента респондентов добираются до основного пункта назначения за 10 минут или меньше. Годом ранее 50 процентов респондентов добирались до места назначения за 20 минут или меньше.
”То, что большое количество людей ежедневно добираются до места назначения быстрее — безусловно, положительная тенденция. Это также постепенно приблизит нас к цели, обозначенной в стратегии развития Таллинн 2035 — чтобы люди добирались до большинства необходимых в повседневной жизни мест в течение 15 минут”, — сказал Кылварт.
38 процентов жителей Таллинна используют автомобиль в качестве основного вида транспорта, чтобы в будние дни добраться до работы, школы или других основных пунктов назначения, а 32 процента предпочитают общественный транспорт. 78 процентов респондентов довольны состоянием общественного транспорта, 8 процентов — не удовлетворены и 14 процентов не смогли определиться с ответом.
”Если в 2019 году общественный транспорт был основным выбором для 44 процентов горожан, то с 2020 года это место занимает личный автомобиль. После начала пандемии в позапрошлом году значительная часть людей стала отдавать предпочтение автомобилю, чтобы сократить контакты, и эта тенденция сохранилась и в прошлом году. Однако, несмотря на это, удовлетворенность людей общественным транспортом возросла, хотя она находилась на высоком уровне и прежде, — пояснил Кылварт. — Тем не менее, наблюдается также значительное и последовательное увеличение доли ежедневных пеших прогулок: 21 процент людей ежедневно добирается до своего основного места назначения пешком, при этом в 2018 году таких было всего 12 процентов. Этому есть разные объяснения — как пандемия, так и осознанный выбор горожан в пользу здорового образа жизни. К тому же, созданы возможности для прогулок в новом парке Тондираба и по променаду на Рейди теэ. Таким образом, четыре пятых, или 80 процентов жителей Таллинна, считают город удобным для пешеходов, и это мнение не меняется годами”.
Согласно результатам исследования, 72 процента опрошенных считают, что Таллиннская городская управа хорошо справляется со своими обязанностями. Год назад этот показатель составлял 67 процентов. Заметно улучшилась оценка вовлеченности жителей в процессы принятия решений: если в 2020 году положительную оценку вовлеченности горожан выразили 32 процента респондентов, то в конце прошлого года 49 процентов опрошенных были удовлетворены возможностью высказаться по поводу решений, затрагивающих город или их район.
”Я благодарю жителей Таллинна за оказанное доверие. Для нас это сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении, и это, безусловно, мотивирует работников города на поиск возможностей предоставления еще более качественных услуг горожанам”, — сказал Кылварт.
В ходе исследования уровня удовлетворенности жителей Таллинна, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу Таллиннского центра стратегического управления, в ноябре и декабре прошлого года по телефону были опрошены 1 533 жителя Таллинна в возрасте 15 лет и старше.
Оценка городскому управлению сформулирована на основании проведенного в ноябре и декабре прошлого года телефонного опроса Эстонского центра исследований, в котором приняли участие 800 жителей Таллинна в возрасте 15 лет и старше.