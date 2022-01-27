ЭТО УСПЕХ | Еще одна эстонская компания стала "единорогом". Теперь их восемь!

Ведущими инвесторами выступили американские инвестиционные компании Tiger Global и Alkeon, также в раунде участвовали фонды IVP и Accel, которые уже инвестировали в Veriff в прошлом году. Капитализация компании выросла до 1,5 миллиардов долларов США.

Руководитель Veriff Каарел Коткас сказал изданию Sifter, что теперь станет больше времени проводить в США, где будет заниматься выстраиванием команды.

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Sifted отмечает также, что, несмотря на население всего в 1,3 млн человек, Эстония явила миру еще семь единорогов: Skype, Wise, Pipedrive, Bolt, Playtech, ID.me и Zego.

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