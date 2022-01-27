Выпущены золотые монеты с изображением Арнольда Рюйтеля

”Признаюсь, что такое внимание меня смутило. Но мне радостно, что наши добрые отношения с государствами Океании продолжились и после того, как Эстония при их поддержке стала членом Совета безопасности ООН”, — сказал президент Арнольд Рюйтель.

Аверс прибывших вчера в Эстонию двух монет оформлен по представительскому фотопортрету Арнольда Рюйтеля. На реверсе изображен герб выпустившего монеты государства Ниуэ, который состоит из символа принадлежности к Британскому содружеству наций — короны святого Эдварда, национального цветка пуа кени-кени (лат. Fagraea berteroana), орнаментов и морских раковин. Номинальная стоимость монеты большего достоинства 10 новозеландских долларов и монеты меньшего достоинства — 2,5 новозеландского доллара.

Государственным главой Ниуэ является королева Великобритании Елизавета II, с которой президент Рюйтель встречался в 2006 году при подготовке государственного визита королевы в Эстонию.

”Арнольд Рюйтель — замечательный человек и государственный деятель, поэтому увековечение его вклада является для нас большой честью”, — сказала менеджер по маркетингу создавшего монету паевого товарищества Eesti Mündiäri Кристине Круув.

Родившийся 10 мая 1928 года на Сааремаа Арнольд Рюйтель руководил бескровной борьбой за свободу, сыграв важную роль в принятии декларации о независимости Эстонии, которая стала началом распада Советского Союза.

В 1990 году Арнольд Рюйтель был избран председателем Верховного Совета Эстонии. 20 августа 1991 г. Верховный Совет во главе с Арнольдом Рюйтелем принял решение о государственном суверенитете Эстонии, и 17 сентября Эстонская Республика была принята в члены ООН.

В 1991 году Арнольд Рюйтель выступил в качестве главы государства на Генеральной ассамблее ООН. В 1992 году он сделал доклад на конференции ООН по вопросам окружающей среды в Рио-де-Жанейро, где была заложена основа новому этапу охраны природы во всем мире.