Выпущены золотые монеты с изображением Арнольда Рюйтеля(11)
В честь бывшего президента Эстонской Республики, отмечающего в нынешнем году 10 мая свой 94-й день рождения, входящее в Британское содружество наций островное государство Ниуэ выпустило золотые монеты.
”Признаюсь, что такое внимание меня смутило. Но мне радостно, что наши добрые отношения с государствами Океании продолжились и после того, как Эстония при их поддержке стала членом Совета безопасности ООН”, — сказал президент Арнольд Рюйтель.
Аверс прибывших вчера в Эстонию двух монет оформлен по представительскому фотопортрету Арнольда Рюйтеля. На реверсе изображен герб выпустившего монеты государства Ниуэ, который состоит из символа принадлежности к Британскому содружеству наций — короны святого Эдварда, национального цветка пуа кени-кени (лат. Fagraea berteroana), орнаментов и морских раковин. Номинальная стоимость монеты большего достоинства 10 новозеландских долларов и монеты меньшего достоинства — 2,5 новозеландского доллара.
Государственным главой Ниуэ является королева Великобритании Елизавета II, с которой президент Рюйтель встречался в 2006 году при подготовке государственного визита королевы в Эстонию.
”Арнольд Рюйтель — замечательный человек и государственный деятель, поэтому увековечение его вклада является для нас большой честью”, — сказала менеджер по маркетингу создавшего монету паевого товарищества Eesti Mündiäri Кристине Круув.
Родившийся 10 мая 1928 года на Сааремаа Арнольд Рюйтель руководил бескровной борьбой за свободу, сыграв важную роль в принятии декларации о независимости Эстонии, которая стала началом распада Советского Союза.
В 1990 году Арнольд Рюйтель был избран председателем Верховного Совета Эстонии. 20 августа 1991 г. Верховный Совет во главе с Арнольдом Рюйтелем принял решение о государственном суверенитете Эстонии, и 17 сентября Эстонская Республика была принята в члены ООН.
В 1991 году Арнольд Рюйтель выступил в качестве главы государства на Генеральной ассамблее ООН. В 1992 году он сделал доклад на конференции ООН по вопросам окружающей среды в Рио-де-Жанейро, где была заложена основа новому этапу охраны природы во всем мире.
В 2001 году Арнольд Рюйтель был избран президентом Эстонской Республики. Во время своего должностного срока до 2006 года он сделал все от него зависящее, чтобы смягчить тяжелое влияние изменений в экономике и укрепить единство народа.
Арнольд Рюйтель является автором более ста научных работ. В 1991 году он защитил докторскую степень в области сельского хозяйства. Несколько университетов, включая университет Бентли в США, назвали Арнольда Рюйтеля своим почетным доктором.