Зарплаты работников сферы образования Таллинна снова повысят

Нижний порог зарплат учителей общеобразовательных школ и профтехучилищ будет повышен по всей стране на 7,3% задним числом с 1 января 2022 года. Таким образом нижний предел их зарплат повысится с 1315 евро до 1412 евро.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн уже много лет корректирует ставку педагогов детских садов и школ по интересам, опорных специалистов и директоров учебных заведений, повышая её пропорционально зарплатам школьных учителей. ”В этом году возрастут зарплаты учителей дошкольных учреждений с магистерской степенью или равной этому квалификацией, а нижний предел ставки опорных специалистов с января будет составлять 1412 евро в месяц. С 1 сентября такой же рост зарплат ожидает остальных учителей школ по интересам и воспитателей детских садов, — сказал Белобровцев. — Нижний предел зарплаты помощника преподавателя в детском саду в сентябре повысится с 750 евро до 850 евро в месяц”.

Рост зарплат ждет также руководителей учебных заведений. Нижний предел зарплаты директора общеобразовательной школы с 1 января в зависимости от числа учеников составит 2030, 2255, 2480 или 2705 евро в месяц. Повышение зарплаты директоров школ покроет государственное пособие на сферу образования.

Нижний предел зарплаты руководителя дошкольного учреждения с 1 сентября повысится в зависимости от числа групп до 1865, 2100 или 2255 евро в месяц. Нижний предел зарплаты руководителя школы по интересам с сентября повысится в зависимости от количества учеников до 2090, 2255 или 2660 евро в месяц. Расходы на повышение зарплат руководителей школ по интересам и детских садов будут покрыты из городского бюджета.

Нижний предел зарплат директоров был повышен пропорционально уровню зарплат учителей на основании договора, заключенного вице-мэром Таллинна, курирующим сферу образования, представителями Таллиннского объединения руководителей школ, Таллиннского объединения руководителей дошкольных учреждений и председателем Таллиннского союза работников сферы образования.