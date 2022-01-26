Адвокат: сохраняя действующие ограничения, государство нарушает Конституцию

"Начнем с того, на чем основаны ограничения? Они установлены в соответствии счастью 5 статьи 28 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. При этом парламент полностью делегирует полномочия по принятию решений об ограничениях Правительству Республики, такой закон, на мой взгляд, сам по себе формально противоречит Конституции.

Во-вторых, экономика Эстонии и нормальная человеческая жизнь ограничиваются в ситуации, когда все одинаково понимают, что в ограничениях больше нет никакого смысла, потому что эксперты признают, что вирус всех настигнет и без этих мер. Действительно, я не понимаю, как правительство может себе такое позволять," - считает Пауль Керес.