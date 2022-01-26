Лихулаского стрелка Микка Таррасте приговорили к пожизненному заключению

Согласно оценке Таллиннского окружного суда, вынесенное ранее наказание не отвечало тяжести соврешенного Таррасте преступления.

В мае Пярнуский уездный суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к 20-летнему тюремному заключению. Близкие погибших были шокированы таким легким наказанием и вместе с прокурором решили обжаловать решение.

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк Таррасте в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрелил в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.

Далее 32-летний мужчина прошел почти четыре километра по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским. Одна пуля попала полицейскому в шлем.

После задержания у обвиняемого было диагностировано опьянение, вызванное употреблением алкоголя и успокоительных средств, однако, по оценке прокуратуры, опьянение не помешало ему осознавать последствия своих действий.

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