ВИДЕО | Омикрон набирает обороты, людей просят не звонить семейным врачам. Департамент здоровья рассказал о положении дел

Сирп начал с того, что заболеваемость очевидно растет. Рост за неделю по всей стране в целом составил 64%. Коэффициент заражения R вырос до 1,4. 89% случаев приходится на омикрон, остальные — на штамм дельта. Согласно прогнозам, заболеваемость пока не снизится и в день будет прибавляться порядка 5000 и больше новых случаев.

"Основное внимание мы будем уделять людям, у которых выявлен штамм дельта. Дельта вызывает более тяжелое течение болезни, и если он получит более широкое распространение, то больницы могут оказаться перегружены”, — сообщил Сирп.

По словам Кийка, из-за омикрона нагрузка на систему здравоохранения высокая, но теперь больше всего страдают медуслуги первого уровня. Он отметил, что нельзя ставить в зависимость наличие ковид-сертификата и вакцинации.

”Вакцинация — для защиты человека. Ковид-справка не может быть основной причиной для вакцинации. Вакцинация — это защита здоровья и жизни”, — подчеркнул Кийк.

Доктор Йоллер подтвердила, что нагрузка на семейных врачей сильно выросла. Причем, дело не столько в визитах, сколько в участившихся звонках и письмах. Некоторые семейные врачи отмечают рост нагрузки в 10 раз. Также выросла нагрузка на инфотелефон семейных врачей.

Йоллер попросила по возможности избегать звонков своему семейному врачу. ”Если возможно, то не звоните в центр семейных врачей, — призвала доктор. — Сохраняйте терпение, если вам сразу не ответят. Не звоните, если у вас организационный вопрос. Например, длительность самоизоляции и прочее”. Йоллер сказала, что в интернете можно найти ответы на многие вопросы: сайт kriis.ee, сайт Департамента здоровья, семейных врачей и другие. Если вы просто получили положительный результат теста и не испытываете особых проблем со здоровьем, то тоже следует воздержаться от звонка, больничный можно попросить открыть по имейлу.

Все участники пресс-конференции подчеркнули важность вакцинации, в том числе бустерной дозой, которая действительно помогает от тяжелой формы заболевания.

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