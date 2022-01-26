Получившая крупный кредит фирма Starship обещает трудоустроить сотни людей(5)
Эстонская компания по производству посылочных роботов Starship Technologies получила кредит в размере 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка, передает rus.err.ee.
Деньги предназначены для содействия исследованиям и разработкам, включая строительство тысяч роботов в Центре инженерии и инноваций Starship в Таллинне, сообщили в среду утренние теленовости ERR.
Предприятие также намерено увеличить число своих работников. Так, уже в этом году компания планирует принять на работу еще почти 800 человек по всему миру, в том числе в Эстонии.
"Прежде всего мы наймем людей, и в первую очередь в Эстонии. Мы планируем нанять сотни работников, включая десятки или сотни инженеров, а также операторов роботов и других людей в Эстонии. Мы также расширяем наши услуги в Таллинне и в других странах", — рассказал соучредитель Starship Ахти Хейнла.