Получившая крупный кредит фирма Starship обещает трудоустроить сотни людей

Деньги предназначены для содействия исследованиям и разработкам, включая строительство тысяч роботов в Центре инженерии и инноваций Starship в Таллинне, сообщили в среду утренние теленовости ERR.

Предприятие также намерено увеличить число своих работников. Так, уже в этом году компания планирует принять на работу еще почти 800 человек по всему миру, в том числе в Эстонии.

"Прежде всего мы наймем людей, и в первую очередь в Эстонии. Мы планируем нанять сотни работников, включая десятки или сотни инженеров, а также операторов роботов и других людей в Эстонии. Мы также расширяем наши услуги в Таллинне и в других странах", — рассказал соучредитель Starship Ахти Хейнла.