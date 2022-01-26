26.01.2022, 07:36
Кайя Канепи уступила в четвертьфинале Australian Open
Foto: Ago Tammik
Эстонка Кайя Канепи проиграла польке Иге Швентек в четвертьфинале теннисного турнира Большого шлема в Австралии - 6:4, 6:7, 3:6.
По ходу матча чемпионка ”Ролан Гаррос”-2020 Швентек допустила 12 двойных ошибок: шесть в первом сете, четыре — во втором, две — в третьем (обе при счете 5:2, когда подавала на победу).
До этого у нее за весь турнир было семь двойных: по одной во втором и третьем кругах и пять — в 1/8 финала.
”Я рада, что могу говорить — я так громко кричала и боялась, что сорвала голос." — заявила победительница.