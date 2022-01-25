"В Кремле понимают силу". Кая Каллас: Россия испытывает единство Запада на прочность

” Россия испытывает на прочность единство наших демократий, Европейского союза и НАТО. Сегодняшняя деятельность России не только определяет будущее Украины, а по сути требует исключения стран Балтии из НАТО”, — заявила премьер-министр Каллас. ”В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и будем непоколебимо отстаивать свои ценности”.

”Украина не одинока, и мы должны всячески поддерживать украинцев, — сказала премьер-министр. — Важно продолжать укреплять восточное крыло НАТО — союзники должны сыграть в этом важную роль. Мы ждем испанцев в Эмари, но и сами прилагаем большие усилия. В ближайшие годы мы выделим дополнительно 380 миллионов евро для укрепления нашей безопасности — тем самым мы пошлем четкий сигнал о том, что очень серьезно относимся к своей безопасности”, — сказала Каллас.