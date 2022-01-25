ЧП и криминал
25.01.2022, 17:09

Под Раквере погиб упавший с крыши рабочий

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ФОТО: Anni Õnneleid
В Сымеру (небольшой поселок рядом с Раквере, Ляэне-Вирумаа) погиб упавший с крыши многоквартирного дома рабочий.
RusDelfi
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