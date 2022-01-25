Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Bидео
EST
Заказ
Войти
Электричество
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
ЧП и криминал
25.01.2022, 17:09
Под Раквере погиб упавший с крыши рабочий
(9)
ФОТО: Anni Õnneleid
В Сымеру (небольшой поселок рядом с Раквере, Ляэне-Вирумаа) погиб упавший с крыши многоквартирного дома рабочий.
Будет дополнено!
Оставить комментарий
Читать комментарии
(9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии