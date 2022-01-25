Правительство одобрило дополнительные меры по смягчению роста цен на энергию

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что цены на энергию остаются на очень высоком уровне, поэтому у государства нет другого выбора, как в еще большем объеме помочь людям справиться с ежемесячными счетами на газ и электричество. ”Сегодня помощь государства должна быть гораздо шире, чем мы прогнозировали в конце прошлого года, — отметил он. — Портфель мер для домашнего потребителя будет дополнен потолком цен на электричество и газ. Таким образом, в помощь домашнему потребителю разработано несколько мер, которые дополняют друг друга и помогают людям пережить самые холодные и темные месяцы”.

Премьер -министр подчеркнула, что параллельно правительство занимается также долгосрочными решениями по снижению роста цен на энергию. ”Параллельно с кризисными мерами правительство работает над долгосрочными решениями для энергетического сектора, чтобы в будущем уменьшить вероятность новых потрясений от высоких цен, поддерживать эстонские производственные мощности в рабочем состоянии и способствовать приходу на рынок новых производственных мощностей”.

”Скачок цен на энергию затронул Европу и значительную часть мира, и для нас важно, чтобы жители Эстонии не должны были переживать из-за больших счетов за энергию, — сказала премьер-министр Кая Каллас . — Если на прошлой неделе мы с партнером по коалиции достигли принципиального соглашения по новому дополнительному пакету компенсационных мер, то сегодня этот пакет получил поддержку всех членов правительства. Наша цель — как можно быстрее оказать помощь людям и предприяниям. Новые меры поддержки действуют для всех, счета людей и предпринимателей уменьшатся автоматически, отдельно ходатайствовать об этой компенсации не нужно. Также мы одобрили кредитные поручительства для предринимателей, которым нужен оборотный кредит, чтобы в сложившейся ситуации продолжать свою деятельность”.

С января по март домашним потребителям будет компенсироваться правышающая потолок цена на электричество и газ, а предприятиям полностью компенсируется плата на сетевую услугу для электричества. Кроме того, правительство направит 50 миллионов евро на кредитные поручительства для предприятий, у которых возникли временные проблемы с ликвидностью из-за высоких цен на электроэнергию.

В качестве нового инструмента поддержки правительство вводит для домашнего потребителя до марта месяца потолок цены на электричество и газ. Превышающие его затраты государство компенсирует. Для электричества потолок цен установлен на уровне 12 центов за киловатт-час. Превышающую его цену государство компенсирует при объеме потребления до 650 киловатт-часов. Это значит, что, если средняя цена за месяц по биржевому или фиксированному пакету превышает 12 центов за киловатт-час, то остальную часть счета оплачивает государство. Например, если домашнее потребление за месяц составляет 650 киловатт-часов, а счет — 150 евро, то средняя стоимость составляет 23,08 центра за киловатт-час. Таким образом затраты потребителя должны составлять не более 650 кВт/ч x 12 центов за кВт/ч + налог с оборота = 93,6 евро. То есть государство компенсирует 56,4 евро из 150.

При потреблении газа действует та же схема государственной поддержки: потолок цен для домашнего потребителя составляет 65 евро за мегаватт-час при потреблении до 2,75 мегаватт-час. ”Самому потребителю для получения компенсации ничего делать не нужно, со счетов, приходящих с февраля, превышающая потолок сумма уже будет списана”, — подчеркнул министр Аас.

При выплате компенсаций за январь для многоквартирных домов не берется в расчет максимальный объем потребления газа и электричества. В феврале систему компенсаций в части многоквартирных домов проанализируют и при необходимости уточнят лежащие в ее основе данные.

По словам министра Ааса, для государства важно помимо домашних потребителей протянуть руку помощи также предприятиям и учреждениям, которые оказались в тяжелом положении из-за энергетического кризиса. Если раньше для бизнес-потребителей действовала 50-процентная компенсация платы за сетевую услугу для электричества, то с января по март ее компенсируют полностью.