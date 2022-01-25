Столичные власти: установка LED-ламп в Таллинне экономит сотни тысяч евро в год

Широкое использование LED-ламп началось в Таллинне в 2014 году, а особенно активно их стали устанавливать в последние годы. Если в 2019 году в Таллинне было 60 592 фонаря, из них 8664 — светодиодные, то спустя два года общее число фонарей составило 66 993, из них светодиодными были уже 25 386. В прошлом году в городе были установлены 10 444 новых светодиодных лампы. С 2019 года доля LED-ламп в городском освещении выросла с 14,3% до 37,9%.

”Использование светодиодных ламп — пример того, как сделанные ранее инвестиции помогают сберечь деньги налогоплательщиков сегодня. Экономия сотен тысяч евро при том, что в действительности фонарей становится только больше, показывает, как инвестиции в энергосберегающие технологии могут принести пользу с точки зрения экономики”, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Хотя за последние три года число фонарей на улицах города возросло на одну десятую часть, реальное потребление электроэнергии снизилось на 10%, а в декабре 2021 года этот показатель составил уже 15%. Именно поэтому инвестиции в светодиодное освещение помогли достичь значительной экономии в условиях возросших цен на электричество. Например, если бы светодиодные лампы не были установлены, счет за электроэнергию за декабрь прошлого года возрос бы более чем на 200 000 евро. Потребление энергии снизилось по сравнению с 2019 годом более чем на 4000 МВт/ч, что помогло сберечь сотни тысяч евро в год, а с ростом цен эта сумма возрастет еще больше.

Инвестиции в светодиодное освещение продолжатся и в этом году — город планирует вложить в установку таких ламп 5,5 миллионов евро.