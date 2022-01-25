ФОТО | "Кровавые" улицы: красные велодорожки в Таллинне стерлись: за чей счет будут перекрашивать?

Фотограф Delfi Андрем Путтинг увидел в столице плачевную ситуацию с велодорожками. Во многих местах красная краска, которую нанесли осенью, стерлась. Некоторые велодороги не видно из-за льда и снега.

Смотрите фото:



RusDelfi отправил запрос и фотографии в Таллиннский транспортный департамент.

"Восстановление разметки велосипедных дорожек начнется, как только позволят погодные условия, — ответил руководитель департамента Андрес Харьо. — На сегодняшний день в ряде мест (в том числе на приложенной фотографии) можно заметить, как на разметку повлияло использование шипованной автомобильной резины.

Неравномерный износ красной и белой разметки обусловлен толщиной материала, нанесенного на асфальт (поскольку отсутствовал подобный опыт, толщина красной разметки составляла требуемые 2 мм, что кажется недостаточным). Тем не менее, каждую весну мы наблюдаем, что из-за использования шипованной резины значительно изнашивается и нуждается в обновлении и белая разметка".

Кто покроет расходы на восстановление разметки? Ведь еще осенью вице-мэр Андрей Новиков говорил RusDelfi, что если краска быстро сотрется, то выполняющая работы фирма перекрасит дорожки за свой счет по гарантии.

"В случае, если виден естественный износ материала, работы проводятся за счет средств городского бюджета. Восстановление разметки, износ которой обусловлен технологическими недостатками, выполняется по гарантии за счет договорного партнера", — резюмировал Харью.