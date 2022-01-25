В Норвегии грузовик с эстонскими номерами упал со склона горы

По сообщению норвежской полиции, грузовик упал с высоты 15 метров.

Водитель находился в кабине один. По прибытию спасателей он был в сознании. Медики скорой доставили его больницу, передает NRK.

Упавший грузовик не было видно с дороги. Также никто не видел, как произошла авария.

У водителя ушло 30 минут, чтобы подняться на дорогу, где его заметили и вызвали помощь.

Дорога в месте аварии была скользкой. Насколько известно, опасных отходов в перевозимом мусоре не было.

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