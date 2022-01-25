Исследование: количество бессимптомных носителей резко выросло. Они опасны для окружающих

При этом большинство инфицированных не проявляют никаких признаков заболевания и передают вирус, не подозревая об этом. Доля совершеннолетних жителей страны с антителами растет медленно, увеличившись за последний месяц всего на один процент.

В ходе проведенного 11-24 января этапа на основании случайной выборки было протестировано 2352 взрослых. Из них 3,3%, или в среднем один из 31, получили положительный результат теста. Две трети инфицированных (в среднем 2,1% протестированных) по-прежнему являлись заразными для окружающих. Это почти в четыре раза больше, чем в декабре. Треть из тех, кто получил положительный результат, недавно перенесли болезнь и не представляли опасности для других.

По словам профессора семейной медицины Тартуского университета и руководителя мониторингового исследования Рут Калда, сейчас больше всего заражается людей в возрасте 18–39 лет, среди них было выявлено 23 больных. Заболеваемость людей старше 65 лет была почти в половину меньше.

Бустерная доза — самый надежный способ предотвратить заражение

В ходе этапа исследования было установлено, что доля бессимптомных носителей выше, чем когда-либо прежде во время пандемии. По словам Калда, это создает благоприятные условия для дальнейшего распространения вируса, поскольку человек передает инфекцию, не подозревая, что болен.

”Самый безопасный способ остановить распространение вируса — бустерная доза вакцины. Результаты показывают, что заражаются и уже переболевшие люди, и прошедшие первичный курс вакцинации. Если среди взрослых, вакцинированных двумя дозами, инфицирован каждый восемнадцатый, то среди тех, кто получил бустерную дозу, — каждый сороковой. Бустерная доза снижает риск заражения более чем в два раза”, — подчеркнула профессор.

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