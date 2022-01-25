Эстонский банк начал предлагать специальный кредит для отсрочки оплаты счетов за электроэнергию

Существующие и новые клиенты Coop Pank могут подать заявку на кредитный продукт под названием ”Энергетический кредит” (”Energialaen”) для облегчения оплаты коммунальных платежей — в размере от 300 до 1000 евро на одного клиента на период до 6 месяцев. Процентная ставка составляет 1% годовых, а плата за заключение договора — 10 евро.

По словам руководителя по обслуживанию частных клиентов Coop Pank Расмуса Хейнла, цель "Энергетического кредита" — предложить клиентам возможность смягчить высокие расходы на энергию, прежде всего резкий рост цен на электричество и тепло, погасить накопившиеся обязательства, а также эффективнее справляться с высокими счетами за коммунальные услуги в течение длительного периода.

”Этот продукт не заменит меры государственной поддержки и не будет конкурировать с ними. Мы просим всех клиентов учитывать, что это не финансовая помощь, а именно кредитный продукт со срочным финансовым обязательством. Клиенты, получающие поддержку от государства или местного самоуправления, имеют возможность погасить кредит быстрее без дополнительных затрат”, — пояснил Хейнла.

Хейнла добавил, что, предлагая Энергетические кредиты, Coop Pank следует принципам ответственного кредитования, как и в отношении всех других подобных кредитных продуктов: ”Оцениваются способность заявителя обслуживать кредит, доход, текущие обязательства и история платежной дисциплины. Это кредитный продукт, предназначенный для облегчения коммунальных платежей клиентов Coop Pank. Им нельзя заменить прочие обязательства перед Coop Pank”.

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