В Таллинне неспокойно: в отеле на посетителя напали с кулаками, в ресторане людям угрожали ножом

Отреагировавшие на сигнал паники патрульные экипажи получили от работника одного из таллиннских ресторанов информацию, что пришедший в ресторан нетрезвый мужчина стал шуметь, выдвигать невнятные требования и размахивать ножом, после чего ушел. Охранникам удалось найти дебошира в непосредственной близости от ресторана и держать ситуацию под контролем до прибытия полиции. Полиция надела на мужчину наручники, при обыске у него был найден строительный нож. Задержанный был доставлен в участок для дачи разъяснений.

Прибыв на сигнал паники в один из таллиннских отелей, патрульный экипаж G4S увидел, что нетрезвый агрессивный человек нападает на посетителя отеля и охранника. Злоумышленник попытался напасть и на патрульного охранника, и чтобы пресечь нападение, охранник воспользовался перцовым газом. На место была вызвана полиция, нарушитель порядка проявил агрессию и по отношению к полицейским. Полиция задержала его.

”В одном крупном таллиннском торговом центре посетитель также напал на охранника — чтобы остановить его, пришлось использовать перцовый газ. К счастью, все наши охранники прошли надлежащее обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.