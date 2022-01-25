Первые автономные троллейбусы выходят на линию. Они появятся и в Ласнамяэ?

Обновленные троллейбусы начнут курсировать по маршруту №72 Кескузе — Копли. Проект автономных троллейбусов является уникальным, так как предприятие TLT является единственным оператором в мире, который своими силами перестроил два троллейбуса, чтобы услуги этого вида транспорта отвечали современным требованиям.

Предприятие ”Таллиннский городской транспорт” (TLT) в этом году перестроила два троллейбуса, сделав их автономными. Это уникальный проект не только в Эстонии, но и в мире. ”Мы являемся единственным в мире оператором общественного транспорта, который своими силами решил осуществить этот проект. После первых тестовых заездов мы можем с уверенностью сказать, что перестроенные специалистами TLT троллейбусы могут проехать без использования линий контактных передач до 20 километров”, — сказал член правления TLT Отто Попель.

Попель отметил, что автономные троллейбусы первое время можно будет увидеть на маршруте №72 Кескузе — Копли на котором они заменят гибридные автобусы, а также на троллейбусном маршруте №4. В сторону Мустамяэ троллейбусы будут ехать с использованием токоприемников, оставшийся маршрут — автономно. Также не исключено, что позже троллейбусы впервые в истории Таллинна появятся и в районе Ласнамяэ, куда до этого не заезжал ни один троллейбус. ”Если до этого говорилось о планах проложить трамвайную линию до Лаагна теэ, то благодаря автономный троллейбусам в столице могут быстрее появиться новые троллейбусные маршруты. Благодаря батареям, установленным в автономные троллейбусы, транспорт может проехать 20 и более километров, что позволяет существенно удлинить имеющие троллейбусные маршруты”, — отметил Попель.