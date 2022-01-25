Первые автономные троллейбусы выходят на линию. Они появятся и в Ласнамяэ?(3)
Обновленные троллейбусы начнут курсировать по маршруту №72 Кескузе — Копли. Проект автономных троллейбусов является уникальным, так как предприятие TLT является единственным оператором в мире, который своими силами перестроил два троллейбуса, чтобы услуги этого вида транспорта отвечали современным требованиям.
Предприятие ”Таллиннский городской транспорт” (TLT) в этом году перестроила два троллейбуса, сделав их автономными. Это уникальный проект не только в Эстонии, но и в мире. ”Мы являемся единственным в мире оператором общественного транспорта, который своими силами решил осуществить этот проект. После первых тестовых заездов мы можем с уверенностью сказать, что перестроенные специалистами TLT троллейбусы могут проехать без использования линий контактных передач до 20 километров”, — сказал член правления TLT Отто Попель.
Попель отметил, что автономные троллейбусы первое время можно будет увидеть на маршруте №72 Кескузе — Копли на котором они заменят гибридные автобусы, а также на троллейбусном маршруте №4. В сторону Мустамяэ троллейбусы будут ехать с использованием токоприемников, оставшийся маршрут — автономно. Также не исключено, что позже троллейбусы впервые в истории Таллинна появятся и в районе Ласнамяэ, куда до этого не заезжал ни один троллейбус. ”Если до этого говорилось о планах проложить трамвайную линию до Лаагна теэ, то благодаря автономный троллейбусам в столице могут быстрее появиться новые троллейбусные маршруты. Благодаря батареям, установленным в автономные троллейбусы, транспорт может проехать 20 и более километров, что позволяет существенно удлинить имеющие троллейбусные маршруты”, — отметил Попель.
Член правления TLT добавил также, что обновленные транспортные средства позволят не только расширить маршрутную сеть общественного транспорта, но и добавят мобильности троллейбусам. ”Если сегодня троллейбусное движение останавливается, например, в результате поломки линии контактных передач или пробки, то автономные троллейбусы могут спокойно объехать затор и продолжить свой путь, используя заряд батареи”, — объяснил Отто Попель.
Предприятие TLT перестроило в своем депо два троллейбуса Solaris Trollino 12 и Solaris Trollino 18. Была обновлена система токоприемников, установлены аккумуляторные батареи, а также изменен внутренний дизайн троллейбусов. ”Мы также установили в троллейбусы кондиционер, который позволит пассажирам чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду, поменяли сидения и дизайн пассажирского салона, который на этот раз мы посвятил морской тематике”, — сказал Отто Попель.