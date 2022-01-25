Мировой рейтинг коррупции: Эстония почти на равных c ФРГ, Россия на уровне Мали

Россия заняла 136-е место в Индексе восприятия коррупции за 2021 год, поделив его с Мали, Либерией и Анголой. Как отмечает Григорий Машанов, старший юрист "Трансперенси Интернэшнл Россия"- организации, признанной в РФ "иноагентом", "в России достаточно высокий уровень элитной коррупции, которая связана с распределением господрядов, принятием пролоббированных законов, распределением ресурсов среди близких к властям бизнесменам и так далее".

В качестве примера отделение TI в ФРГ назвало скандальную аферу с медицинскими масками. В ней оказались замешаны два депутата-консерватора, которые лишились своих мандатов, когда стало известно, что они использовали свои политические связи, чтобы заработать почти два миллиона евро от продажи масок во время пандемии. Хотя в ноябре суд в Мюнхене признал обоих невиновными, сославшись на то, что их деяния не являлись по законам Германии коррупцией. Другим крупным коррупционным скандалом стала попытка Азербайджана подкупить депутатов бундестага, чтобы улучшить имидж своей страны.

Что касается Германии, то, по словам Хартмута Боймера (Hartmut Bäumer), руководителя немецкого отделения TI, это показывает, "что в борьбе с коррупцией мы не слишком далеко продвинулись вперед, все еще существуют огромные проблемы во всех слоях общества".

Наименее коррумпированными в восприятии их населением эксперты Transparency International в 2021 году сочли Данию , Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала 88 баллов. За ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия (85). Далее идут Швейцария (84), Нидерланды (82) и Люксембург (81). После него — Германия , которая переместилась с 9-го на 10-е месте с 80 баллами. А в самом низу списка расположились Южный Судан (180-е место с 11 баллами), Сомали — на 179-м и Сирия — на 178-м месте (по 13 баллов).

Опросы проводят независимые организации. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — наименьший. Как отмечается в докладе TI, две трети исследованных стран не смогли набрать необходимый минимум в 50 баллов, означающих "абсолютную чистоту", и имеют серьезные проблемы с коррупцией.

В двухчасовом фильме-расследовании ФБК утверждалось, что на берегу Черного моря на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России Владимира Путина . По оценке авторов фильма, на его строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. В то же время несколько компаний, работавших над обустройством дворца, на своих сайтах указывали в портфолио, что возводили "резиденцию администрации президента РФ".

На индекс восприятия коррупции в России за 2021 год повлиял и фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", подготовленный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Коррупционные скандалы, в том числе такие громкие, как в контексте "дворца Путина", и преследование оппозиции, и посадка Навального, и прочие репрессии, в том числе в отношении лиц, которые использовали коррупцию в своей политической повестке — все это прямо влияет на положение России в рейтинге, хотя мы видим, что заметных колебаний все равно не происходит", — сообщил в ответ на запрос DW юрист Григорий Машанов.

По данным Генпрокуратуры РФ , за первую половину 2021 года было зафиксировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Это рекордный показатель за последние 8 лет. Около половины случаев коррупции — это взяточничество (12,1 тысячи случаев). Чаще всего давали и брали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. При этом число коррупционных преступлений в России выросло в сравнении с прошлым годом на 16,5 процента. Вырос и ущерб, причиненный ими, составив в 2021 году 39,4 млрд рублей.

Что касается бытовой коррупции, то, по словам Машанова, "здесь есть определенный прогресс в связи с цифровизацией и отменой многих бюрократических процедур, например, недавняя отмена обязательного техосмотра для пассажирских авто. Какой-то эффект был и от реформы контрольной деятельности, сокращения числа проверок, но его вряд ли можно назвать значительным". В целом, считает юрист, "уровень коррупции в России скорее остается стабильным, что и видно в рейтинге".

Спустя год после публикации расследования о "дворце Путина в Геленджике" соратники Навального обнародовали примерно 500 фотографий интерьеров особняка, указав, что их прислали "со стройки".

Коррупция в бывших постсоветских странах

На 169-м месте среди наиболее коррумпированных стран вместе с Конго и Бурунди оказался Туркменистан с 13 баллами. На 150-м месте Таджикистан, у которого, как и у Ирана, Гватемалы и Гвинеи, 25 баллов. На 144-м месте — с Угандой и Камеруном — Кыргызстан с 27 баллами. На 140-м месте — Узбекистан вместе с Мьянмой, Мавританией и Пакистаном (у всех по 28 баллов). На 128-м месте вместе с семью другими странами — Азербайджан (30 баллов). Эта страна оказалась замешана в нескольких коррупционных скандалах в Европе, связанных с попыткой подкупа политиков.

Украина оказалась на 122-м месте, вместе с Эсватини (до 2018 года страна называлась Свазиленд. — Ред.) набрав 32 балла и опустившись на одну позицию вниз по сравнению с 2020 годом. 105-е место и 36 баллов у Молдовы и еще четырех стран, в том числе Панамы. На 102-м месте вместе со Шри-Ланка и Гамбией — Казахстан (37 баллов). На 82-месте Беларусь, получившаая 41 балл, как Тринидад и Тобаго и Восточный Тимор.

Армения на 58-месте с 49 баллами, также как Греция, Намибия и Иордания. Грузия оказалась на 45-месте (55 баллов) вместе с Фиджи, Ботсваной и Доминикой. Латвия — на 36-м, разделив его с Израилем и Сент-Винсентом и Гренадинами (59 баллов). Литва вместе с Испанией на 34-м (61 балл). На 13-м месте Эстония, которая вместе с четырьмя другими странами — Канадой, Австрией, Ирландией и Исландией — набрала 74 балла. Таким образом, Грузия и страны Балтии преодолели порог в 50 баллов. Наименее коррумпированной из всех постсоветских стран оказалась Эстония, которая лишь на три позиции ниже Германии. Самой коррумпированной — Туркменистан.

Как изменилась ситуация в мире

Как отмечают в TI, начиная с 2012 года 25 стран улучшили свой индекс восприятия коррупции. Особенно значимые изменения произошли на Сейшельских островах — это государство поднялось на 18 позиций, в Армении (на 15) и в Литве (на 14). В то же самое время показатели ухудшились у 23 стран. Самые существенные негативные изменения произошли в Сент-Лусие, а также на Кипре и в Сирии — обе страны опустились вниз на 13 позиций.

Кроме того, как свидетельствуют данные доклада, коррупция угрожает демократии и правовому государству. По итогам 2021 года среди стран, где коррупция повлияла на укрепление авторитарного правления, оказались Турция и Венгрия. Чем больше коррупции в стране, тем больше ограничиваются права человека, подчеркивают в TI, и в качестве примера приводят Никарагуа.

Но и те демократические страны, которые всегда были среди лучших в борьбе с коррупцией, демонстрируют ухудшение показателей в последние 10 лет. К ним относятся Австралия, Канада и США. Так, Соединенные Штаты впервые не вошли в число 25 стран с лучшим индексом восприятия коррупции и опустились по итогам 2021 года на 27-е место.