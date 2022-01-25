Законопроект о компенсации ущерба от вакцинации прошел первое чтение в парламенте

”Право требовать возмещения ущерба возникает, если, по всей видимости, в результате вакцинации был нанесен тяжкий вред здоровью, и симптоматика сохраняется как минимум в течение четырех месяцев после вакцинации. Компенсация предусмотрена в том случае, если вакцинация повлекла за собой смерть пациента. Те, чьему здоровью из-за вакцины был нанесен ущерб, будут иметь право требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести ущерба”, — пояснила Котка.

По словам одного из инициаторов создания фонда компенсации ущерба от вакцинации депутата парламента Андрея Коробейника, многие жители Эстонии не хотят вакцинироваться по ряду причин. ”Мы должны приложить усилия, чтобы доверия к государственным институтам повысилось. Фонд компенсации ущерба от вакцин станет маленьким, но значимым шагом в этом направлении”, — сказал Коробейник. ”Важно, что фонд будет компенсировать ущерб не только от вакцин против коронавируса, но и от остальных тоже. Я надеюсь, это поможет остановить снижение уровня вакцинации в Эстонии и избежать вспышки эпидемий давно забытых инфекций”, — подчеркнул он.

Законопроект предусматривает ответственность поставщиков медицинских услуг. Цель создания системы возмещения ущерба — лучшая защита пациентов и упрощенный порядок ходатайства о компенсации. Случаи, когда было возможно избежать нанесения вреда здоровью пациента, будет разбирать страховщик. Размер возмещения составит до 100 000 евро на человека. Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.