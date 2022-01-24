Электронная перепись населения завершилась. Что будет с теми, кто не заполнил анкету?(3)
В субботу, 22 января, закончился этап электронного опроса переписи населения, в ходе которого по первоначальным данным были переписаны 568 891 человек, то есть 43% жителей Эстонии.
Нынешняя перепись населения проводится в основном на базе регистров, но в дополнение к этому около половины населения Эстонии добровольно внесли свой вклад, заполнив электронный вопросник.
”Большое спасибо всем, кто нашел минутку для заполнения короткой онлайн-анкеты переписи населения. Отвечать всем было не обязательно, поэтому еще больше радует, что люди в такое сложное время отреагировали на наши просьбы и внесли существенный вклад в то, чтобы перепись прошла успешно”, — сказал генеральный директор Департамента статистики Урмет Леэ.
Наибольшую активность проявили жители Тарту и Харьюского уезда, где онлайн-анкету заполнило 49% населения в возрасте от 15 лет. Также первоначальные данные показывают, что активнее всего отвечали женщины в возрасте от 40 до 65 лет, пассивнее всего — молодые мужчины.
Гендиректор Департамента статистики подчеркнул, что независимо от заполнения анкеты переписаны будут все жители Эстонии. ”Те, кто не успел или не смог ответить на вопросы анкеты, не должны беспокоиться, потому что при помощи данных регистров мы сможем переписать всех жителей Эстонии. Как известно, заполнению электронной анкеты предшествовали работы по упорядочению регистров и таким образом все наши регистры на сегодня содержат достаточно качественные данные. Теперь пришло самое время для дискуссии о том, как в дальнейшем проводить перепись в любой желаемый момент времени, образно говоря, одним нажатием кнопки”, — сказал Леэ.
Короткая онлайн-анкета, которую нужно было заполнять в ходе нынешней переписи населения, предоставит ученым и ответственным за принятие решений дополнительную информацию о том, какими языками и диалектами владеют наши жители, каково состояние их здоровья, какую религию они исповедуют. Заполнение анкеты было добровольным для всех, кроме 61 000 человек, включенных в случайную выборку исследования во всех эстонских самоуправлениях.
В меньшем объеме перепись населения продолжится с 1 по 28 февраля. Со всеми, кто вошел в обязательную случайную выборку, но по каким-то причинам не подал ответы в интернете, в феврале будут связываться переписчики. ”Сначала мы будем связываться с людьми по телефону, очные визиты, с учетом обстановки с коронавирусом, будут крайним выбором и только по предварительной договоренности”, — добавил Леэ.
Перепись населения — единственное исследование, которое дает представление о населении и жизни Эстонии на определенный момент времени. В ходе этой переписи населения используется комбинированный метод: по большей части Департамент собирает необходимую информацию из 30 государственных баз данных, дополнительный опрос включает в себя вопросы только о тех показателях личностной оценки, информации о которых в регистрах нет. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно с июня и до конца 2022 года.
Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам (по состоянию на 22 января):
Харьюский уезд (не включая Таллинн) — 48,5%
Тарту — 48,5%
Тартуский уезд (не включая Тарту) — 46,6%
Раплаский уезд — 42,4%
Хийуский уезд — 39,9%
Ляэнеский уезд — 39,8%
Саареский уезд — 39,7%
Ярваский уезд — 39,6%
Ляэне-Вируский уезд — 38,8%
Вильяндиский уезд — 38,5%
Пярнуский уезд — 37,8%
Пылваский уезд — 36,3%
Йыгеваский уезд — 35,6%
Выруский уезд — 35,6%
Таллинн — 35,4%
Валгаский уезд — 31,3%
Ида-Вируский уезд — 20,6%
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