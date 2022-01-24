Электронная перепись населения завершилась. Что будет с теми, кто не заполнил анкету?

Нынешняя перепись населения проводится в основном на базе регистров, но в дополнение к этому около половины населения Эстонии добровольно внесли свой вклад, заполнив электронный вопросник.

”Большое спасибо всем, кто нашел минутку для заполнения короткой онлайн-анкеты переписи населения. Отвечать всем было не обязательно, поэтому еще больше радует, что люди в такое сложное время отреагировали на наши просьбы и внесли существенный вклад в то, чтобы перепись прошла успешно”, — сказал генеральный директор Департамента статистики Урмет Леэ.

Наибольшую активность проявили жители Тарту и Харьюского уезда, где онлайн-анкету заполнило 49% населения в возрасте от 15 лет. Также первоначальные данные показывают, что активнее всего отвечали женщины в возрасте от 40 до 65 лет, пассивнее всего — молодые мужчины.

Гендиректор Департамента статистики подчеркнул, что независимо от заполнения анкеты переписаны будут все жители Эстонии. ”Те, кто не успел или не смог ответить на вопросы анкеты, не должны беспокоиться, потому что при помощи данных регистров мы сможем переписать всех жителей Эстонии. Как известно, заполнению электронной анкеты предшествовали работы по упорядочению регистров и таким образом все наши регистры на сегодня содержат достаточно качественные данные. Теперь пришло самое время для дискуссии о том, как в дальнейшем проводить перепись в любой желаемый момент времени, образно говоря, одним нажатием кнопки”, — сказал Леэ.

Короткая онлайн-анкета, которую нужно было заполнять в ходе нынешней переписи населения, предоставит ученым и ответственным за принятие решений дополнительную информацию о том, какими языками и диалектами владеют наши жители, каково состояние их здоровья, какую религию они исповедуют. Заполнение анкеты было добровольным для всех, кроме 61 000 человек, включенных в случайную выборку исследования во всех эстонских самоуправлениях.