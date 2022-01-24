Хозяин скандального Mém Cafe подал на правительство в суд, но разбирательство отложено

Жалоба касается принятых правительством в апреле и мае прошлого года распоряжений (146 и 170), которые не позволяли обслуживать предприятиям общественного питания клиентов в зале, за исключением продажи еды навынос или курьером.

Заседание по жалобе должно было состояться в Таллиннском административном суде завтра, но по ходатайству Брауэра оно было перенесено на 7 июня.

Насколько известно Delfi, в данном судебном деле у Mém Café нет представителя.

Напомним, что Департамент здоровья вынес 30 ноября фирме OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе было запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

Почти двое суток, после того как у MÉM Cafe в Каламая начали собираться люди, протестующие против закрытия скандального заведения, за порядком и выполнением предписания следили полицейские. В четверг, 2 декабря, полицейских сменили сотрудники охранной фирмы.

Департамент здоровья посчитал более разумным решением для гарантии выполнения постановления нанять охранную фирму, чтобы полицейские могли вернуться к своей обычной работе.

Услуги охранной фирмы придется оплачивать лично владельцу кафе — известному активисту и антипрививочнику Элвису Брауэру.