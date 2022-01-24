Велосипедист наехал на 79-летнюю женщину и скрылся: его ищет полиция

По имеющимся сейчас данным, примерно в 17.30 велосипедист ехал со стороны Кибуна в сторону Хингу, а два пешехода, в том числе пожилая женщина, шли ему навстречу. Велосипедист общался на русском языке.

Старший следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Журавлева напоминает, что в случае столкновения надо обязательно остановиться и проверить, нуждается ли кто-либо в медицинской помощи, при необходимости сразу вызвать помощь по номеру 112 и действовать, согласно указаниям сотрудника Центра тревоги.

„Если в ДТП есть пострадавшие, нельзя покидать место происшествия до приезда полиции", — говорит Журавлева.

Полиция ранее уже просила помощи свидетелей этого ДТП и продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Всех, кто видел это ДТП либо знает, кем мог быть этот велосипедист, а также самого велосипедиста, просим связаться с полицией по телефону 5022496 либо написать marina.zuravljova@politsei.ee.