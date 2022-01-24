ГРАФИК | Завтра цена на электричество в Эстонии будет выше, чем в Финляндии

Во вторник, 25 января, до девяти часов утра биржевая цена на электричество будет ниже 150 евро за мегаватт-час. Затем цена повысится. Пик придется на период с 18 до 19 часов (259,95 евро).

Среднесуточная биржевая цена на бирже Nordpool составит завтра 166,38 евро за мегаватт-час. В Финляндии во вторник средняя биржевая цена будет 139 евро за мегаватт-час.

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