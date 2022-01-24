Эстонка Канепи сотворила сенсацию, обыграв вторую ракетку мира

Все решалось в третьей партии, когда Канепи вела со счётом 4:2. Победа была уже совсем близко, но Соболенко не сдавалась и смогла отыграться. Когда счет стал 4:4 Канепи взяла свою подачу, а в 10-м гейме эстонская теннисистка очень быстро повела 40:0, но Соболенко снова смогла отыграться. 11-й гейм оказался за Соболенко, но на этот раз уже Канепи смогла вернуть статус-кво. Кульминацией встречи стал тай-брейк, который в тяжелейшей борьбе остался за Канепи (10:7).