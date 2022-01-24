Эстонка Канепи сотворила сенсацию, обыграв вторую ракетку мира
Кайа Канепи, которая занимает 115-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
Победа далась Канепи в упорной борьбе, в трех сетах: 5:7, 6:2, 7:6 (10:7).
Все решалось в третьей партии, когда Канепи вела со счётом 4:2. Победа была уже совсем близко, но Соболенко не сдавалась и смогла отыграться. Когда счет стал 4:4 Канепи взяла свою подачу, а в 10-м гейме эстонская теннисистка очень быстро повела 40:0, но Соболенко снова смогла отыграться. 11-й гейм оказался за Соболенко, но на этот раз уже Канепи смогла вернуть статус-кво. Кульминацией встречи стал тай-брейк, который в тяжелейшей борьбе остался за Канепи (10:7).
На следующей стадии (1/4 финала) Australian Open Кайя Канепи сыграет против представительницы Польши Иги Швёнтек, которая занимает 9-е место в мировом рейтинге.
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