ГРАФИКИ И ТАБЛИЦА | "Защита вакцин против заражения омикроном слабая". Криста Фишер дает важный совет в свете новой волны COVID-19
Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер объясняет, что вакцины против COVID-19 слабо защищают от заражения омикрон-штаммом, но уберегают от тяжелого протекания заболевания.
"Необычайно низкий уровень инфицирования среди пожилых — именно это объясняет то, почему доля нуждающихся в госпитализации среди инфицированных меньше, чем раньше", — отмечает Фишер в социальных сетях.
Таблица показывает заражаемость (период 1-12 января) и госпитализацию (данные в период до 20 января) в возрастной группе 60+
Строчки (сверху вниз):
- невакцинированные
- прошедшие вакцинацию (но без бустерной дозы)
- прошедшие вакцинацию плюс бустерная доза
- переболевшие, но не привитые
- переболевшие и привитые
Столбики с цифрами (слева направо)
- общее число инфицированных
- число госпитализированных
- процент госпитализированных к общему числу заболевших
Она поясняет, что защита коронавирусных вакцин от заражения омикроном слабая.
"У людей, привитых бустерной дозой, вероятность заражения несколько меньшая, чем у невакцинированных. Но у людей, привитых просто двумя дозами, заражение примерно такое же, как и у невакцинированных", — пишет Фишер.
График: число инфицированных на 100 000 населения по неделям в возрасте 12+
Красная линия - непривитые
Зеленая линия - прошедшие курс вакцинации
Серая линия - курс вакцинации не завершен
Желтая линия - получившие бустерную дозу
Синяя линия - переболевшие, но не привитые
Фиолетовая линия - переболевшие и вакцинированные
Профессор также обращает внимание на то, что перенесенное ранее заболевание практически вообще не защищает от инфекции — некоторая защита есть у тех, кто переболел и к тому же вакцинировался.
"Вакцина по-прежнему очень хорошо защищает от тяжелой формы болезни, то есть от госпитализации. Особенно сильная защита у тех, кому сделали бустерную дозу. У невакцинированных процент госпитализации аналогичный тому, который был и при более ранних волнах пандемии", — подчеркнула Фишер.
График: доля госпитализированных среди инфицированных в различных возрастных группах (заразившиеся в период 24.12.21 - 06.01.22)
Оранжевый столбик - невакцинированные
Зеленый столбик - прошедшие курс вакцинации
Фиолетовый - привитые и получившие бустерную дозу
От себя ученый рекомендует всем вакцинированным в случае близкого контакта с инфицированными находиться на самоизоляции не менее 5 дней, хотя официально в данный момент такого требования нет. Затем следует сделать экспресс-тест.
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