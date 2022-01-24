ГРАФИКИ И ТАБЛИЦА | "Защита вакцин против заражения омикроном слабая". Криста Фишер дает важный совет в свете новой волны COVID-19

"Необычайно низкий уровень инфицирования среди пожилых — именно это объясняет то, почему доля нуждающихся в госпитализации среди инфицированных меньше, чем раньше", — отмечает Фишер в социальных сетях.

Таблица показывает заражаемость (период 1-12 января) и госпитализацию (данные в период до 20 января) в возрастной группе 60+

Строчки (сверху вниз):

- невакцинированные

- прошедшие вакцинацию (но без бустерной дозы)

- прошедшие вакцинацию плюс бустерная доза

- переболевшие, но не привитые

- переболевшие и привитые

Столбики с цифрами (слева направо)

- общее число инфицированных

- число госпитализированных

- процент госпитализированных к общему числу заболевших

Она поясняет, что защита коронавирусных вакцин от заражения омикроном слабая.

"У людей, привитых бустерной дозой, вероятность заражения несколько меньшая, чем у невакцинированных. Но у людей, привитых просто двумя дозами, заражение примерно такое же, как и у невакцинированных", — пишет Фишер.

График: число инфицированных на 100 000 населения по неделям в возрасте 12+

Красная линия - непривитые

Зеленая линия - прошедшие курс вакцинации

Серая линия - курс вакцинации не завершен

Желтая линия - получившие бустерную дозу

Синяя линия - переболевшие, но не привитые

Фиолетовая линия - переболевшие и вакцинированные

Профессор также обращает внимание на то, что перенесенное ранее заболевание практически вообще не защищает от инфекции — некоторая защита есть у тех, кто переболел и к тому же вакцинировался.

"Вакцина по-прежнему очень хорошо защищает от тяжелой формы болезни, то есть от госпитализации. Особенно сильная защита у тех, кому сделали бустерную дозу. У невакцинированных процент госпитализации аналогичный тому, который был и при более ранних волнах пандемии", — подчеркнула Фишер.

График: доля госпитализированных среди инфицированных в различных возрастных группах (заразившиеся в период 24.12.21 - 06.01.22)

Оранжевый столбик - невакцинированные

Зеленый столбик - прошедшие курс вакцинации

Фиолетовый - привитые и получившие бустерную дозу