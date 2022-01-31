Кадри Симсон поделилась ободряющим уроком Эдгара Сависаара: подними руку и скажи, что у тебя есть сказать

"Я поняла, что меня воспринимают всерьез и тогда, когда нахожусь на территории, которую считают мужской. Должна упомянуть, что прежде всего играет роль то, что я — самая старшая дочь своего папы-профессора (историк и политик Ааду Муст — ред.). Отец всегда меня вдохновлял и ободрял, даже будучи маленькой девчушкой я никогда не чувствовала , что мое мнение не учитывается. Это и есть уверенность в себе.

Но в 1999 году, когда я начала работать советником Эдгара Сависаара, был один случай. Я вместе с ним пошла на мероприятие, где было очень много политиков-мужчин. Когда ушли оттуда, то Эдгар спросил — как тебе было? Я сказала, что было довольно странно, кроме меня там было всего две женщины и то секретарши. Эдгар сказал: "Не обращай внимание, ты была не в этом статусе".

Я только что закончила университет, и сразу меня заверили, что у меня было полное право на этой встрече взять слово. Очень ободряюще. Была минутка неуверенности, но я усвоила: подними руку и скажи, что у тебя есть сказать. Так и сделала, невзирая на то, что кто-то может поморщиться".