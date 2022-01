Saarte Liinid отзывает председателя правления: "управление компанией требует свежего подхода"

”Совет директоров в целом удовлетворен управлением предприятия, но в ходе длительного составления новой программы развития мы пришли к выводу, что управление AS Saarte Liinid требует свежего подхода и смены темпа”, заявил председатель совета директоров AS Saarte Liinid Яано Винк. ”Прошлый год закончился для AS Saarte Liinid с отличными показателями, но помимо выполнения повседневных хозяйственных задач правление должно проявлять творческий подход к планированию будущего, принимая сегодня решения, плоды которых мы будем пожинать завтра и послезавтра”.