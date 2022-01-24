Saarte Liinid отзывает председателя правления: "управление компанией требует свежего подхода"

”Совет директоров в целом удовлетворен управлением предприятия, но в ходе длительного составления новой программы развития мы пришли к выводу, что управление AS Saarte Liinid требует свежего подхода и смены темпа”, заявил председатель совета директоров AS Saarte Liinid Яано Винк. ”Прошлый год закончился для AS Saarte Liinid с отличными показателями, но помимо выполнения повседневных хозяйственных задач правление должно проявлять творческий подход к планированию будущего, принимая сегодня решения, плоды которых мы будем пожинать завтра и послезавтра”.

”Для обеспечения дальнейшего развития AS Saarte Liinid компании требуются новые подходы. Проанализировав положение дел вместе с председателем правления, мы поняли, что именно сейчас, когда у компании все нормально, лучше всего приступить к изменениям”, пояснил Яано Винк. ”Таким образом новый руководитель сможет cпокойно сформулировать собственное видение будущего, начав сразу, активно и систематично претворять свои идеи в жизнь”.

”От имени совета директоров хочу поблагодарить Виллу Ватсфельда за его похвальные усилия в течение последних 17 лет, когда AS Saarte Liinid стала портовой администрацией государственного значения, с хорошей репутацией и достойными экономическими результатами. ”До момента назначения нового председателя правления оно продолжит работу в составе одного члена, которым является Уку-Мадис Сависто”.

”Мнение и решение совета директоров вполне понятны, как и то, что для осуществления новых замыслов нужны новые люди”, отметил председатель правления Виллу Ватсфельд. ”Я посвятил существенную часть своей жизни развитию региональных портов, причем успешность этого дела подтверждается результатами деятельности AS Saarte Liinid. Я верю в своих коллег и наш опыт. Огромное спасибо всем сотрудникам за общий вклад в эту историю успеха! Надеюсь, что AS Saarte Liinid скоро обретет нового и не менее эффективного руководителя, который будет оперативно реагировать на задачи развития и соответствовать ожиданиям совета директоров”.