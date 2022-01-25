У потребителей появится возможность заключить новые договоры на поставку более дешевой электроэнергии

Многие ждут, что биржевая цена на электроэнергию упадет и зафиксируется на низком уровне. Весной и летом на потенциальных пользователей обрушится волна разнообразных предложений. Вместе с тем Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) готовит изменения в законодательстве, которые позволят продавцам предлагать клиентам долгосрочные и более жесткие контракты, тем самым ставя потребителей в гораздо более сильную зависимость. Будет ли большая часть рынка ликвидирована?

"Безусловно, для развития розничного рынка будет пагубно, если подобные изменения в законе в долгосрочной перспективе приведут к еще большему снижению мобильности и к тому, что значительная часть потребителей будет связана с одним продавцом электроэнергии", — говорит глава Elektrum Андрус Лийванд. Он напоминает, что до появления электроэнергетического рынка главным монополистом была Eesti Energia, и, хотя и раньше сменить поставщика электроэнергии было непросто, сейчас в этой области может произойти значительный откат. Несмотря на то, что можно продавать ”зеленую” энергию, производимую кем-то другим, преимущество остается за теми, кто уже производит или планирует производить электричество самостоятельно.