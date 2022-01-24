ВИДЕО | ”На все воля Божья". Боятся ли украинцы нападения России?

”На все воля Божья, и мы молимся за нашу Украину”, — сказала журналистам Лариса. Она и ее подруга Наталья считают, что войны все-таки не будет, так как в XXI веке люди более сознательные.

”Мы опасаемся, конечно, что будет усилена агрессия, но надеемся на то, поддержка, которая есть у Украины сегодня, и наши вооруженные силы, что мы достаточно крепкие, чтобы защищаться. Надеюсь, россияне поймут это и не будут нападать на нас”, — выразил надежду Игорь.

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