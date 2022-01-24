EPL В УКРАИНЕ | Мысль о нападении России вызывает у киевлян смех. Путина никто не боится

Пограничник с прической под ежик в стиле милитари не в лучшем настроении. Это видно издалека. Стоят тут всякие с украинскими паспортами в очереди, которая предназначена только для только иностранцев. Ведь этот хвост намного короче! В эти дни в Киев приезжает не так много туристов. Препирайся еще тут с этими местными. Но вдруг…

"Что? Вы приехали освещать войну?” — пограничник расхохотался от неожиданности так, что на его глазах выступили слезы. ”Пожалуйста-пожалуйста, пишите свои статьи. Какая война…” Все еще смеясь, он ставит в паспорте печать.