Мнение
24.01.2022, 11:50

EPL В УКРАИНЕ | Мысль о нападении России вызывает у киевлян смех. Путина никто не боится

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Кристер Парис
журналист
Прийт Симсон
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Ajalehekioski müüja Kiievis. Keeleseaduse järgi peab 16. jaanuarist kogu trükimeediat saama lugeda ukraina keeles.
Foto: Priit Simson
Разговоры о войне вызывают у кого-то удивление, смешанное с испугом, а у кого-то полное безразличие и скуку.

Пограничник с прической под ежик в стиле милитари не в лучшем настроении. Это видно издалека. Стоят тут всякие с украинскими паспортами в очереди, которая предназначена только для только иностранцев. Ведь этот хвост намного короче! В эти дни в Киев приезжает не так много туристов. Препирайся еще тут с этими местными. Но вдруг…

"Что? Вы приехали освещать войну?” — пограничник расхохотался от неожиданности так, что на его глазах выступили слезы. ”Пожалуйста-пожалуйста, пишите свои статьи. Какая война…” Все еще смеясь, он ставит в паспорте печать.

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