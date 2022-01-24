Над Эстонией на низких высотах пролетят истребители союзников

Речь идет об истребителях базирующихся в Эмари ВВС Бельгии и базирующихся на литовской авиабазе Шяуляй ВВС Польши.

Истребители будут пролетать на высоте не ниже 152 метров в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии с 08:00 до 10:00, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Не исключено, что истребители пролетят мимо населенных пунктов или хуторов, но по возможности будут избегать зон, в которых живут люди.

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