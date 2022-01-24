24.01.2022, 13:30
Над Эстонией на низких высотах пролетят истребители союзников(16)
ФОТО: REUTERS
По сообщению ВВС Эстонии, в период 24-30 января над Эстонией на низких высотах совершат тренировочные полеты истребители F-16.
Речь идет об истребителях базирующихся в Эмари ВВС Бельгии и базирующихся на литовской авиабазе Шяуляй ВВС Польши.
Истребители будут пролетать на высоте не ниже 152 метров в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии с 08:00 до 10:00, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
Не исключено, что истребители пролетят мимо населенных пунктов или хуторов, но по возможности будут избегать зон, в которых живут люди.
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