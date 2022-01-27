Чем Нарва-Йыэсуу привлекала всю российскую интеллигенцию в двадцатом веке?
В начале XX века говорили: ”Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе”.
Гунгербург был местом, где любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. Представьте себе даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком и джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненном густым, сладковатым ароматом китайских роз.
В 1870 году была открыта Балтийская железная дорога: Санкт-Петербург, Ориенбаум, Нарва, Таллинн, Балтийский порт. Дорога была суперскоростной, самый быстрый поезд добирался до Нарвы за 3 часа из Москвы за 11 часов, что было очень удобно для дачников, которые ехали через Нарву дальше в Гунгербург. Гунгербург очень привлекал дачников удачной логистикой, так как после поезда, грузились на повозку и ехали прямиком в порт, откуда 50 минут на пароходе, и ты на курорте.
Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег. В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины. Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Таким образом и возникла необходимость в купальнях. На пляже так же стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города. Кабинки закрывались на замок и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето. Однажды вышел городской указ, обложить налогом эти кабинки, у кого была одна дверь платил в два раза меньшем, чем у кого была двойная дверь! Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные.
Морской проспект в Гунгербурге был всегда полон людей, которые прогуливались от курзала к пляжу и наоборот. По правую сторону проспекта стояла, утопая в китайских розах, которые благоухали на весь курорт, великолепная „Villa Capriccio”, основателя курорта Адольфа Гана. По левую сторону вверх устремилась красавица ”Villa Bella Respiro” (Вилла ”Дыхание”), с высокой белой башней, откуда можно было любоваться красивейшими морскими закатами. Владельцем этой виллы был Павел Варгунин, собственник Невской писчебумажной фабрики.
На самом берегу моря, у Морского проспекта, стояла шикарная кофейня А. И. Нымтака. Горячий шоколад, кофе, чай, пирожные, кренделя — всё чего душа отдыхающих пожелает. Нымтак также владел лесной кофейней в которой любил выпить чашечку кофе И.И. Шишкин вместе с учениками и друзьями. На честно заработанные от продажи кофе деньги, он построил собственный пансионат "Комфорт", почти у самого моря. Этот пансионат был невероятно фешенебельным и дорогим для своего времени. Он был разрушен во время Первой мировой войны. Кстати, на Садовой улице, Нымтак купил участок и построил себе виллу на 14 комнат, которую сдавал на лето за 2500 рублей за сезон. Ну, примерно, за 35000 евро в переводе на современные деньги.
Дачники, конечно, останавливались не только на виллах, но и в санаториях, доходных домах, пансионатах. Пансионат "Виктория" в своё время был очень популярен! Огромный центральный дом и несколько домов поменьше занимали солидную территорию на самой оживлённой улице Гунгербурга.
Пансионат стоял на Меррекюлськой улице при пересечении её с Елизаветинской улицей. Часть этого пансионата сохранилась до сих пор. Точнее один дом. Фасад чуть изменился, а сам дом вполне узнаваем, тёмно--зелёного цвета с окнами в белых наличниках.
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