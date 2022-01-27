Чем Нарва-Йыэсуу привлекала всю российскую интеллигенцию в двадцатом веке?

В начале XX века говорили: ”Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе”.

Гунгербург был местом, где любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. Представьте себе даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком и джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненном густым, сладковатым ароматом китайских роз.

В 1870 году была открыта Балтийская железная дорога: Санкт-Петербург, Ориенбаум, Нарва, Таллинн, Балтийский порт. Дорога была суперскоростной, самый быстрый поезд добирался до Нарвы за 3 часа из Москвы за 11 часов, что было очень удобно для дачников, которые ехали через Нарву дальше в Гунгербург. Гунгербург очень привлекал дачников удачной логистикой, так как после поезда, грузились на повозку и ехали прямиком в порт, откуда 50 минут на пароходе, и ты на курорте.

Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег. В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины. Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Таким образом и возникла необходимость в купальнях. На пляже так же стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города. Кабинки закрывались на замок и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето. Однажды вышел городской указ, обложить налогом эти кабинки, у кого была одна дверь платил в два раза меньшем, чем у кого была двойная дверь! Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные.