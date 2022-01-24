Снова антирекорд: за сутки выявлено 5040 новых случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 24 января в больницах находятся 321 пациент с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 225 человек, из которых 175 человек (78%) не были вакцинированы, у 50 человек (22%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыта 31 новая история болезни. Умерли три человека, зараженные коронавирусом: 64-летний мужчина, 77-летняя женщина и 79-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, результат 5040 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 228,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 375,5 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 1004 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 124 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 364 447 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,2%.

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