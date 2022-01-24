Новости Эстонии
24.01.2022, 10:36

Снова антирекорд: за сутки выявлено 5040 новых случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

 
Mitmelt poolt üle Eesti kõlas vastu nägemus, et meditsiinipersonal on Eestis defitsiitnähtus, mistõttu tuleb hetkeolukorras leida parimad võimalikud lahendused kõikide osapoolt jaoks.
Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 12 035 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 5040.

По состоянию на утро 24 января в больницах находятся 321 пациент с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 225 человек, из которых 175 человек (78%) не были вакцинированы, у 50 человек (22%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыта 31 новая история болезни. Умерли три человека, зараженные коронавирусом: 64-летний мужчина, 77-летняя женщина и 79-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, результат 5040 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 228,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 375,5 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 1004 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 124 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 364 447 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,2%.

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