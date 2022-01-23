Будьте осторожны! В начале недели на дорогах будет скользко, в понедельник местами возможен туман

Понедельник, 24.01:

Ночью: В основном облачно и без существенных осадков, утром вероятность выпадения осадков увеличится. Местами образуется туман, опасность гололёда. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, на востоке Эстонии -1..-4°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах пройдёт небольшой мокрый снег и дождь, на востоке также и снег. Местами сохраняется туман. Опасность гололёда! Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы до 14, на побережье 17 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Вторник, 25.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь, во внутренних регионах также и слабый снег. Утром облачность поредеет. Западной четверти ветер 5-12, в начале ночи на побережье юго-западный ветер порывами до 15 м/с, к утру повернет к северо-западному и немного ослабеет. Температура воздуха в начале ночи -1..+4°С.На дорогах скользко!

Днем: Малооблачно, без осадков. Северо-западный, северный ветер 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха понизится до -2..+2°C, к вечеру во многих местах опустится ниже -5°C.На дорогах скользко!

Среда, 26.01:

Ночью: Малооблачно или с переменной облачностью, без осадков. Ветер западной четверти 1-7,утром на островах усилится юго-западный порывы 11 м/с. Температура воздуха -6..-12, местами до -15, на островах и западном побережье -5..+1°C.

Днем: Переменная облачность. В середине дня островов достигнет зона снегопада, которая после обеда медленно распространится на материк, местами метель. На островах осадки постепенно перейдут в мокрый снег и дождь, опасность гололёда. Ветер юго-западный, на островах порывы 16 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и западном побережье 0..+3°C.