Эксперт: правительству придется выплачивать энергосубсидии в течение ближайших пяти лет(15)
Съемочная группа "Актуальной камеры+" разобралась, что говорят эксперты о новых мерах поддержки граждан Эстонии, которые центристы и реформисты наконец согласовали на этой неделе. Получится ли таким образом победить энергокризис? Об этом пишет rus.err.ee.
Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай в целом доволен таким решением.
"Эти меры поддержки, которые рассчитаны на три месяца, можно назвать очень своевременной помощью жителям в сложное время, в настоящее время различные меры поддержки применяются и в других странах, даже там, где уровень доходов значительно выше, чем в Эстонии и где цены на электричество не выросли так сильно, как в Эстонии", — отметил Расмус Каттай.
Но три месяца пройдут, а что потом — вопрошает эксперт по экономическим вопросам Райво Варе.
"Это как у больного, у которого сердечный приступ: сначала вызвали скорую помощь, его она откачает, но потом ведь лечить скорая помощь не будет и не сможет. Вот тут тоже самое: проблема в том, что у нас больны не люди и не электричество, а сама система, определяющая поставки электричества. Похожие меры правительству придется повторять и все больше и больше выплачивать субсидии в течение ближайших пяти лет. Нужно что-то менять, потому что денег все равно у нас не хватит выплачивать эти пособия", — сказал Варе.