Скандал в Таиланде: эстонка попала в полицию за нарушение коронавирусных ограничений

Инцидент произошел в Патонге, Пхукет, Таиланд. Эстонская женщина, которая была заражена коронавирусом, вышла из отеля со своим мужем и двумя другими туристами, чтобы, предположительно, продолжить путь на остров Самуи. Персонал отеля вызвал полицию.

Нарушителей нашли на острове Самуи, где они уже заселились в новый отель. Оттуда их доставили в полицейский участок на юго-востоке острова. Полковник местной полиции Суфарик Фанкосол сообщил СМИ, что компания мирно выполняла приказы полиции.

В группе Facebook ”Эстонцы в Таиланде”, где новость была опубликована, женщина, которая, вероятно, оказалась в центре скандала, сообщает в соответствующем посте, что заразилась короной, сама того не зная:

"Здравствуйте. У меня был положительный тест, но меня никто не уведомил. В данный момент я нахожусь в одиночной камере. Для меня довольно непонятно, почему меня выписали из отеля и посадили на местный самолет".

Об этом инциденте сообщили сразу несколько СМИ по всему миру.