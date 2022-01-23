ВИДЕО | Припаркованная машина собралась в магазин следом за владельцем

”Может показаться, что движение на парковках не представляет большой опасности, поскольку площадь там небольшая и скорости обычно низкие. Однако статистика показывает, что именно на парковках риск попасть в ДТП наиболее высок. В большинстве случаев все ограничивается небольшими вмятинами, когда в спешке или из-за плохой видимости одна машина сдает задним ходом в другую. К счастью, на парковках практически не бывает крупных аварий, где могли бы пострадать люди”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Kindlustus Катерина Лепвальтс.

На страховые случаи на парковках приходится весьма заметная доля всех происшествий на эстонском рынке. Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году в стране было зарегистрировано 33 200 происшествий в связи с дорожным страхованием, из которых 39% — это ДТП на парковках с общим ущербом в 14 миллионов евро. Средний ущерб по дорожному страхованию в происшествиях на парковках составил 1078 евро.

”Случается, что люди забывают про стояночный тормоз или он не работает, и машина начинает катиться с места. Обычно это бывает связано непосредственно с действиями или бездействием водителя, но ситуация на этом видео уникальна — я никогда не сталкивалась с подобным за всю свою долгую карьеру”, — отметила Лепвальтс. Сам автовладелец не смог объяснить, что именно произошло, заявив лишь, что машина почему-то тронулась с места и вкатилась в стеклянные двери магазина. Компания ERGO возместила ущерб на сумму почти в 6500 евро.

Чтобы избежать аварий на парковках следует быть осторожным и терпеливым. ”ДТП часто случаются в темное время суток и в плохую погоду, когда видимость плохая. Перед началом маневра убедитесь, что окна, зеркала и камеры автомобиля не запотели и не обмерзли. Это может занять несколько минут, но это не так много, если поможет избежать аварии и множества трудоемких хлопот”, — добавила Лепвальтс.

К сожалению, человек, причинивший ущерб на парковке, довольно часто покидает место происшествия. ”Этого ни в коем случае нельзя делать. Если водителя в пострадавшем транспортном средстве нет, позвоните в полицию и зарегистрируйте происшествие. Только таким образом можно гарантировать, что возмещение ущерба, причиненного транспортному средству потерпевшего, пройдет гладко и что самому виновному не придется опасаться обратного требования в связи с оставлением места происшествия. Также не следует забывать, что у происшествий часто бывают свидетели или они остаются в записях камер видеонаблюдения”, — пояснила Катерина Лепвальтс.